Vote sur l’avortement au Kansas: mesure de vote rejetée

TOPEKA, Kansas –

Les électeurs du Kansas ont envoyé mardi un message retentissant sur leur désir de protéger le droit à l’avortement, rejetant une mesure de vote dans un État conservateur étroitement lié au mouvement anti-avortement qui aurait permis à l’Assemblée législative contrôlée par les républicains de resserrer les restrictions ou d’interdire purement et simplement la procédure. .

C’était le premier test du sentiment des électeurs après la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin qui a annulé le droit constitutionnel à l’avortement, fournissant un résultat inattendu avec des implications potentielles pour les prochaines élections de mi-mandat.

Alors qu’il ne s’agissait que d’un seul État, la forte participation à une primaire d’août qui favorise généralement les républicains a été une victoire majeure pour les défenseurs du droit à l’avortement. Avec la plupart des votes comptés, ils l’emportaient d’environ 20 points de pourcentage, le taux de participation se rapprochant de ce qui est typique pour une élection d’automne au poste de gouverneur.

Le vote a également fourni une lueur d’espoir aux démocrates à l’échelle nationale pour changer la donne au cours d’une année électorale autrement remplie de sombres présages pour leurs perspectives en novembre.

“Ce vote montre clairement ce que nous savons : la majorité des Américains conviennent que les femmes devraient avoir accès à l’avortement et devraient avoir le droit de prendre leurs propres décisions en matière de santé”, a déclaré le président américain Joe Biden dans un communiqué.

Après avoir appelé le Congrès à “rétablir les protections de Roe” dans la loi fédérale, Biden a ajouté : “Et le peuple américain doit continuer à utiliser sa voix pour protéger le droit aux soins de santé des femmes, y compris l’avortement”.

Le vote du Kansas a également fourni un avertissement aux républicains qui avaient célébré la décision de la Cour suprême et avançaient rapidement avec des interdictions ou des quasi-interdictions de l’avortement dans près de la moitié des États.

“Le Kansas a carrément rejeté les tentatives des politiciens anti-avortement de créer un État policier de la reproduction”, a déclaré Kimberly Inez McGuire, directrice exécutive de Unite for Reproductive & Gender Equity. “Le vote d’aujourd’hui était un puissant reproche et la promesse d’une résistance croissante.”

L’amendement proposé à la Constitution du Kansas aurait ajouté un libellé indiquant qu’il n’accorde pas le droit à l’avortement. Une décision de la Cour suprême de l’État de 2019 a déclaré que l’accès à l’avortement est un droit “fondamental” en vertu de la Déclaration des droits de l’État, empêchant une interdiction et contrecarrant potentiellement les efforts législatifs visant à adopter de nouvelles restrictions.

Le référendum a été étroitement surveillé comme un baromètre de la colère des électeurs libéraux et modérés face à la décision de la Cour suprême supprimant le droit national à l’avortement. Au Kansas, les opposants à l’avortement n’ont pas dit quelle législation ils adopteraient si l’amendement était adopté et se sont hérissés lorsque les opposants ont prédit qu’il conduirait à une interdiction.

Mallory Carroll, porte-parole du groupe national anti-avortement Susan B. Anthony Pro-Life America, a décrit le vote comme “une énorme déception” pour le mouvement et a appelé les candidats anti-avortement à “passer à l’offensive”.

Elle a ajouté qu’après la décision de la Cour suprême des États-Unis, “nous devons travailler de manière exponentielle pour obtenir et maintenir des protections pour les enfants à naître et leurs mères”.

L’échec de la mesure a également été significatif en raison des liens du Kansas avec les militants anti-avortement. Les manifestations anti-avortement “Summer of Mercy” en 1991 ont inspiré les opposants à l’avortement à prendre le contrôle du Parti républicain du Kansas et à rendre la législature plus conservatrice. Ils étaient là parce que la clinique du Dr George Tiller était parmi les rares aux États-Unis connues pour pratiquer des avortements en fin de grossesse, et il a été assassiné en 2009 par un extrémiste anti-avortement.

Les législateurs anti-avortement voulaient que le vote coïncide avec la primaire d’août de l’État, arguant qu’ils voulaient s’assurer qu’il obtiendrait l’attention, bien que d’autres y voient une tentative évidente d’augmenter leurs chances de gagner. Deux fois plus de républicains que de démocrates ont voté lors des primaires d’août de l’État au cours de la décennie précédant les élections de mardi.

“Ce résultat est un revers temporaire, et notre combat dévoué pour valoriser les femmes et les bébés est loin d’être terminé”, a déclaré Emily Massey, porte-parole de la campagne pro-amendement.

L’électorat lors du vote de mardi n’était pas typique d’une primaire du Kansas, en particulier parce que des dizaines de milliers d’électeurs non affiliés ont voté.

Kristy Winter, 52 ans, enseignante de la région de Kansas City et électrice non affiliée, a voté contre la mesure et a amené sa fille de 16 ans avec elle à son bureau de vote.

“Je veux qu’elle ait le même droit de faire ce qu’elle juge nécessaire, principalement en cas de viol ou d’inceste”, a-t-elle déclaré. “Je veux qu’elle ait les mêmes droits que ma mère a eu la majeure partie de sa vie.”

Les opposants à la mesure ont prédit que les groupes anti-avortement et les législateurs à l’origine de la mesure feraient pression rapidement pour une interdiction de l’avortement si les électeurs l’approuvaient. Avant le vote, les partisans de la mesure ont refusé de dire s’ils poursuivraient une interdiction alors qu’ils faisaient appel aux électeurs qui soutenaient à la fois certaines restrictions et un certain accès à l’avortement.

Stephanie Kostreva, une infirmière scolaire de 40 ans de la région de Kansas City et démocrate, a déclaré qu’elle avait voté en faveur de la mesure parce qu’elle est chrétienne et croit que la vie commence à la conception.

“Je ne suis pas convaincue qu’il ne devrait jamais y avoir d’avortement”, a-t-elle déclaré. “Je sais qu’il y a des urgences médicales, et quand la vie de la mère est en danger, il n’y a aucune raison pour que deux personnes meurent.”

Un groupe anonyme a envoyé lundi un texte trompeur aux électeurs du Kansas leur disant de “voter oui” pour protéger leur choix, mais il a été suspendu lundi soir de la plate-forme de messagerie Twilio qu’il utilisait, a déclaré un porte-parole. Twilio n’a pas identifié l’expéditeur.

La décision de la Cour suprême du Kansas de 2019 protégeant le droit à l’avortement a bloqué une loi interdisant la procédure la plus courante du deuxième trimestre, et une autre loi imposant des réglementations sanitaires spéciales aux prestataires d’avortement est également en attente. Les opposants à l’avortement ont fait valoir que toutes les restrictions existantes de l’État étaient en danger, bien que certains juristes aient trouvé cet argument douteux. Le Kansas n’interdit pas la plupart des avortements avant la 22e semaine de grossesse.

Le vote du Kansas est le début de ce qui pourrait être une longue série de batailles juridiques où les législateurs sont plus conservateurs sur l’avortement que les gouverneurs ou les tribunaux d’État. Le Kentucky votera en novembre sur l’opportunité d’ajouter un langage similaire à l’amendement proposé par le Kansas à sa constitution d’État.

Pendant ce temps, le Vermont décidera en novembre s’il faut ajouter une disposition sur le droit à l’avortement à sa constitution. Une question similaire se dirigera probablement vers le scrutin de novembre dans le Michigan.

Au Kansas, les deux parties ont dépensé ensemble plus de 14 millions de dollars américains pour leurs campagnes. Les fournisseurs d’avortement et les groupes de défense des droits à l’avortement ont été les principaux donateurs du côté du “non”, tandis que les diocèses catholiques ont largement financé la campagne du “oui”.

L’État a eu de fortes majorités anti-avortement dans sa législature pendant 30 ans, mais les électeurs ont régulièrement élu des gouverneurs démocrates, dont Laura Kelly en 2018. Elle s’est opposée à l’amendement proposé, affirmant que la modification de la constitution de l’État « renverrait l’État dans le noir ». Âge.”

Le procureur général de l’État, Derek Schmidt, un républicain espérant renverser Kelly, a soutenu l’amendement constitutionnel proposé. Il a déclaré à la chaîne de télévision catholique EWTN avant les élections qu'”il y a encore de la place pour des progrès” dans la diminution des avortements, sans préciser ce qu’il signerait en tant que gouverneur.

Bien que les opposants à l’avortement aient réclamé presque chaque année de nouvelles restrictions jusqu’à la décision de la Cour suprême de l’État de 2019, ils se sont sentis contraints par les décisions de justice antérieures et les gouverneurs démocrates comme Kelly.



——



Stafford a rapporté d’Overland Park et d’Olathe