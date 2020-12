BUENOS AIRES – Les législateurs argentins ont franchi une étape importante vendredi vers la légalisation de l’avortement et la réalisation d’une promesse du président Alberto Fernández, qui a fait des droits des femmes un principe central de son gouvernement. L’approbation du projet de loi par la chambre basse du Congrès argentin par 131 voix contre 117, après plus de 20 heures de débat, a été une victoire législative pour M. Fernández, qui a consacré des fonds et un capital politique à l’amélioration des conditions des femmes et des homosexuels et transgenres. , alors même que l’Argentine est aux prises avec la plus grande crise financière depuis une génération. «C’est un faux dilemme de dire que c’est une chose ou une autre», a déclaré Elizabeth Gómez Alcorta, ministre argentine des femmes, du genre et de la diversité. « Ce n’est pas comme si vous arrêtiez de renégocier la dette pour poursuivre ces politiques. » L’Argentine ne deviendrait que la quatrième nation – et de loin la plus peuplée – à légaliser l’avortement en Amérique latine, où des lois strictes sur l’avortement sont la norme et où l’enseignement catholique a longtemps orienté la politique.

M. Fernández, professeur à la faculté de droit de centre-gauche, a fait campagne en tant que champion des communautés marginalisées, contrastant avec son riche prédécesseur de centre-droit, Mauricio Macri. Il a placé la disparité entre les sexes et l’orientation sexuelle aux côtés des inégalités sociales, économiques et raciales et a promis de s’y attaquer. Mais il a pris ses fonctions il y a un an lors d’une profonde récession, et l’épidémie de coronavirus a frappé l’Argentine dans les trois mois suivant sa prestation de serment. Le pays a imposé l’un des verrouillages les plus longs et les plus stricts au monde, mais le virus s’est toujours propagé, le laissant parmi les nations avec les taux de mortalité par habitant les plus élevés. Malgré ces difficultés, M. Fernandez, 61 ans, a fait de la parité entre les sexes et l’orientation sexuelle une priorité dans son gouvernement, surprenant même certains militants alignés sur ses initiatives. Plus tôt cette année, le gouvernement a créé un système de quotas qui réservait au moins un pour cent des emplois du secteur public fédéral argentins transgenres.

«C’était vraiment quelque chose qui nous a tous surpris», a déclaré Maryanne Lettieri, professeur d’anglais qui dirige une organisation qui aide les autres personnes transgenres à trouver un emploi. «J’espère qu’un jour nous n’aurons pas besoin de quotas, mais maintenant nous en avons besoin.»

Le budget 2021 de M. Fernández identifie plus de 15% des dépenses projetées comme allant à des initiatives qui renforceraient la parité entre les sexes, notamment le financement de programmes de prévention de la violence, l’intégration des femmes qui ne faisaient pas partie de la main-d’œuvre formelle dans le système de retraite et la lutte contre la traite des êtres humains. M. Fernández a également demandé à son équipe d’éviter de programmer des réunions qui n’incluent que des hommes hétéros. Depuis août, toute audience de plus de quatre personnes avec le président devrait avoir des femmes ou des membres de la communauté LGBTQ représentant un tiers des participants. L’accent mis sur le fait de rendre l’Argentine plus équitable alors que la nation est aux prises avec l’inflation, la pauvreté croissante et une dette écrasante peut sembler à certains comme une distraction ou un stratagème populiste de M. Fernández. Certains critiques, comme Patricia Bullrich, une ancienne ministre de la Sécurité qui dirige maintenant le parti PRO de M. Macri, ont fait valoir que, à tout le moins, «ce n’est pas le bon moment» pour discuter de questions qui divisent comme l’avortement. «Je travaillerais beaucoup plus sur l’économie et les réalités des gens», dit-elle sur CNN Radio Argentina. «J’aurais d’autres priorités.» Mais les représentants du gouvernement affirment que les investissements visant à faire de l’Argentine un pays plus juste font partie de la voie vers un avenir plus prospère. «Plus d’égalité et d’accès aux opportunités font partie de la vision que nous poursuivons dans ce gouvernement», a déclaré le ministre de l’Économie, Martín Guzmán.