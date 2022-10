Vote par anticipation à Kelowna/West Kelowna avant le week-end de l’Action de grâces – Kelowna Capital News

D’autres possibilités de vote par anticipation sont disponibles à Kelowna et à West Kelowna les 7 et 8 octobre.

À Kelowna, les résidents peuvent voter le 8 octobre aux endroits suivants entre 8 h et 20 h.

Centre récréatif Parkinson, 1800, chemin Parkinson

École intermédiaire Dr.Knox, 121, boulevard Drysdale

Centre d’éducation Hollywood Road, 1040 Hollywood Road South

À West Kelowna, le vote peut se faire le 7 octobre dans la salle du conseil au 2760 Cameron Road de 8h00 à 20h00.

Les pièces d’identité acceptables pour voter comprennent :

Permis de conduire de la Colombie-Britannique*

Assurance véhicule ICBC

Carte d’identité de la Colombie-Britannique

Carte de services BC*

Carte de citoyenneté

Avis de taxe foncière municipale

Carte d’assurance sociale

Carte de crédit

Facture de services publics pour la résidence (électricité, gaz naturel, eau, téléphone ou service de câble)

*Une combinaison de permis de conduire de la Colombie-Britannique et de carte de services compte comme une seule pièce d’identité.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

