Vote ESPYS 2023 – Nikola Jokic, Patrick Mahomes et Las Vegas Aces sont en tête des nominations

Les ESPYS 2023 présentés par Capital One sont enfin là. Il est temps d’aider à décider lequel de vos athlètes préférés remportera les plus grands honneurs du spectacle.

Les Denver Nuggets, fraîchement sortis de leur premier titre NBA, ont remporté des nominations dans cinq catégories cette année, dont trois pour Nikola Jokic, qui a été nommé MVP de la finale de la NBA après une performance dominante dans le match 5. Son coéquipier Jamal Murray obtient un clin d’œil dans le meilleur retour La catégorie des joueurs et les Nuggets sont également en lice pour la meilleure équipe.

Patrick Mahomes remporte deux nominations, dans le meilleur athlète, les sports masculins et le meilleur joueur de la NFL, et ses chefs de Kansas City, vainqueurs du Super Bowl, font également partie du tableau de la meilleure équipe. À leurs côtés, le champion en titre de la WNBA, Las Vegas Aces, qui détient quatre nominations, dont deux pour le meilleur joueur de la WNBA avec A’ja Wilson et Candace Parker.

Votre vote aide à déterminer les gagnants ! Diffusez-le maintenant et connectez-vous le 12 juillet à 20 h HE sur ABC pour savoir qui ramène à la maison un ESPY.