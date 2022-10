Vote en cours à Toronto et dans d’autres villes avec un œil sur le taux de participation

Le vote est en cours dans la région du Grand Toronto alors que les électeurs votent dans des courses locales à travers l’Ontario, en vue de savoir si une tendance à la faible participation électorale se poursuivra.

Le taux de participation électorale à l’échelle de la province en 2018 était de 38,3 %, le plus faible taux de participation aux élections municipales enregistré depuis 1982.

Cependant, le vote en ligne et par téléphone est plus répandu dans la province cette fois-ci, avec 217 municipalités utilisant ces options sous une forme ou une autre, contre 175 en 2018.

Debbie Naipaul de 42 Voices Malvern, un groupe de résidents non partisan axé sur l’engagement des résidents de Malvern et de Scarborough-Rouge Park, a déclaré à CBC News qu’elle et d’autres membres de son équipe seront près d’un bureau de vote aujourd’hui pour tenter de convaincre les gens de voter.

“Notre sensibilisation, même hier, nous a permis de constater qu’il y a encore de nombreux habitants de cette communauté qui n’ont toujours pas voté”, a-t-elle déclaré. “Alors … les pieds sur terre aujourd’hui, essayant d’encourager les gens, répondant aux questions, donnant les informations dont ils pourraient avoir besoin pour les aider à se sentir à l’aise.”

Selon l’Association des municipalités, il y a 6 306 candidats en lice pour un total de 2 860 sièges au conseil à travers la province. Trente et un pour cent des candidats en lice sont des femmes, contre 27 pour cent en 2018.

Les bureaux de vote à Toronto et dans d’autres grandes villes ont ouvert à 10 h et devraient fermer à 20 h, avec des variations dans certaines régions. Douze bureaux de vote prolongeront brièvement leurs heures de vote en raison de «perturbations antérieures», a déclaré la ville de Toronto.

Aussi, à Vaughan, certains horaires des bureaux de vote ont été prolongés jusqu’à 21 ou 22 heures en raison de ce que la ville décrit comme des “défis administratifs techniques” qui ont eu un impact sur les heures de vote standard.

Désengagement électoral

Il y a également eu d’autres signes de désengagement électoral dans la province.

Les acclamations en Ontario ont augmenté de 15 % par rapport à il y a quatre ans, avec 548 personnes automatiquement élues aux postes de conseil, de maire et de préfet parce qu’elles se présentaient sans opposition.

Et à Brampton, il y a eu une bousculade folle pour trouver suffisamment de travailleurs électoraux.

Dans un e-mail obtenu par CBC Toronto, le greffier de la ville de Brampton, Peter Fay, a envoyé une demande massive de personnel pouvant travailler aux élections. La demande a été envoyée dimanche à 10 h 25, moins de 24 heures avant l’ouverture des bureaux de vote. La ville manquait d’au moins 150 travailleurs, bien que le personnel de la ville ait déclaré qu’il prenait des mesures pour remédier à la pénurie.

Les attentes d’un faible taux de participation sont “encore plus une raison de voter”, a déclaré le candidat à la mairie de Toronto, Gil Penalosa, après avoir voté.

John Tory, le titulaire, a exprimé sa confiance que les gens aiment la ville, voteront et donneront un mandat solide aux gagnants.

Double crise

Michael Butac, 32 ans, a fait la queue pour voter dans un bureau de vote du centre-ville de Toronto lundi matin. Il a déclaré que le prochain conseil municipal aura un certain nombre de problèmes importants à résoudre, dont deux crises parallèles.

“Je pense qu’il se passe beaucoup de choses dans la ville qui doivent être résolues, en particulier la crise du logement”, a-t-il déclaré. “Il y a aussi la crise des opioïdes.”

Julien Todd, étudiant en architecture à l’Université de Toronto, s’est dit enthousiasmé par son premier cycle électoral. Il a dit que ses grands problèmes sont le transport en commun, l’éducation et le logement.

“Faites des recherches. Impliquez-vous. Je pense que c’est l’une des choses les plus importantes”, a-t-il déclaré.

La province a récemment accordé des pouvoirs de «maire fort» à Toronto et à Ottawa dans le but de construire plus rapidement des logements.

Des pancartes électorales sont photographiées à Markham plus tôt ce mois-ci. (Haydn Watters/CBC)

Certaines élections locales pourraient également voir des personnalités publiques entamer le prochain chapitre de leur vie politique.

Andrea Horwath, qui a dirigé les néo-démocrates provinciaux lors de quatre élections, est candidate à la mairie de Hamilton, où elle a été élue pour la première fois au conseil municipal en 1997. Elle a démissionné en tant que chef du parti provincial cette année.

Un autre chef de parti provincial qui a démissionné après les élections de juin en Ontario est également candidat à la mairie d’une ville de la région du Grand Toronto.

Steven Del Duca est sur le bulletin de vote à Vaughan après avoir démissionné de son poste de chef libéral lorsqu’il n’a pas réussi à obtenir le statut de parti ou son propre siège législatif.