La résolution d’invoquer le 25e amendement passe au vote à la Chambre plénière

Lundi, les républicains de la Chambre ont empêché les démocrates de présenter une résolution pour exhorter le vice-président Mike Pence à invoquer le 25e amendement pour démettre le président Donald Trump de ses fonctions. Les démocrates peuvent maintenant le soulever pour un vote à la Chambre plénière mardi. Selon les règles de la Chambre, il n’a fallu qu’un seul législateur pour bloquer l’examen immédiat de la résolution visant à faire pression sur les républicains pour qu’ils prennent le pouvoir de Trump. La résolution appelle Pence et le Cabinet à, dans les 24 heures, « déclarer ce qui est évident pour une nation horrifiée: que le président est incapable de s’acquitter avec succès des devoirs et pouvoirs de sa fonction. » Pence n’a pas montré d’intérêt à déclencher la section jamais utilisée de l’amendement qui pourrait priver Trump de son autorité.

Trump se rend à Alamo, au Texas, pour prononcer un discours

Alors que les législateurs appellent à sa destitution immédiate – et prévoient une deuxième mise en accusation – le président Donald Trump prévoit de se défendre mardi avec un discours à Alamo, Texas. Alamo est une petite ville à la frontière Texas-Mexique où Trump envisage de discuter de sa politique d’immigration promouvoir son héritage présidentiel – un héritage très terni par l’attaque de la semaine dernière contre le Capitole américain par des partisans enragés de Trump. Le but ostensible de la visite est « de marquer l’achèvement de plus de 400 miles de mur frontalier – une promesse faite, promesse tenue – et les efforts de son administration pour réformer notre système d’immigration cassé », a déclaré un communiqué de la Maison Blanche.

Le nouveau secrétaire par intérim du DHS prend le relais alors que la sécurité d’inauguration se profile

Pete Gaynor, qui dirige l’Agence fédérale de gestion des urgences, prendra la relève en tant que secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure après la démission brutale de Chad Wolf lundi. La démission de Wolf intervient alors que son agence dirige la planification de la sécurité critique pour la prochaine inauguration. Contrairement à d’autres membres récents de l’administration Trump qui ont démissionné, Wolf n’a pas cité les émeutes du Capitole américain comme raison. La semaine dernière, cependant, Wolf a demandé à Trump et à tous les élus de « condamner fermement les violences » qui ont eu lieu au Capitole.

Un homme de la photo à l’intérieur du bureau de Pelosi comparaîtra devant un tribunal fédéral

L’homme de l’Arkansas qui a été photographié assis à un bureau dans le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à la suite de la prise d’assaut du Capitole par une foule de partisans du président Donald Trump, fera sa première comparution devant la Cour fédérale mardi, selon un communiqué du ministère de la Justice. Richard Barnett, 60 ans, de Gravette, Arkansas, est accusé d’avoir sciemment pénétré ou demeuré dans tout bâtiment ou terrain restreint sans autorisation légale; entrée violente et conduite désordonnée sur les terrains du Capitole; et le vol de fonds publics, de biens ou de registres. S’il est condamné, il risque jusqu’à un an de prison. Barnett, qui s’est identifié sur les réseaux sociaux comme un partisan de Trump et un défenseur des droits des armes à feu, s’est rendu à des agents du FBI au bureau du shérif du comté de Benton à Bentonville, Arkansas, a déclaré un porte-parole du FBI.

Mega Millions atteint le plus grand prix depuis des années

Après une longue série de prix relativement dérisoires, le jackpot du tirage du mardi soir de Mega Millions est passé à 615 millions de dollars et le premier prix du jeu Powerball a atteint 550 millions de dollars avant le tirage de mercredi. Cela fait près de deux ans que les deux jeux de loterie nationaux ont offert des prix aussi géants et ce n’est que la deuxième fois que les deux jackpots ont dépassé 500 millions de dollars. Le grand prix Mega Millions projeté est le huitième en importance de l’histoire des États-Unis, et le jackpot Powerball est le 12e en importance. Mais n’espérez pas trop tôt: aussi amusant que cela puisse être de jouer aux jeux, les gens devraient réaliser que leurs chances de gagner les gros prix sont incroyablement faibles. Les chances de gagner le jackpot Powerball sont de un sur 292,2 millions, et les chances sont encore pires pour Mega Millions à un sur 302,5 millions.

