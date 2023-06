Vote des fans du jeu USFL de l’année de FOX Sports: le vote des quatre premiers est en direct

La saison régulière de l’USFL 2023 en était une pour les livres, avec d’innombrables moments mémorables au cours de 10 semaines pleines d’action. Il reste encore beaucoup de football à jouer, car les séries éliminatoires commencent samedi, mais avant cela, il est temps pour le concours USFL 2023 Play of the Year Fan Vote de FOX Sports!

Le vote des quatre premiers est actuellement en cours et les fans sont invités à voter pendant les prochaines 24 heures. Voici les quatre jeux à l’étude.

Tout d’abord, nous avons l’interception de Vontae Diggs contre le botté de dégagement bloqué de Marcus Simms.

Ensuite, le touché de l’obstacle de Justin Hall contre le touché gagnant de Derrick Dillon.

Le gagnant de chaque match passera à la tranche complète de 16 matchs, et vous pourrez soumettre vos choix via les médias sociaux à chaque étape du processus.

Le vote de Sweet Sixteen aura lieu mardi. Chaque jour, les jeux qui obtiennent le plus de votes des fans passeront au tour suivant pour former l’Elite 8, suivi du Final Four, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un gagnant soit couronné.

Les votes peuvent être exprimés quotidiennement jusqu’au 29 juin, et tous les bureaux de vote ouvriront à 13 h HE et resteront ouverts pendant 24 heures.

Consultez le calendrier des votes ci-dessous :

Lundi 19 juin : Quatre premiers

Mardi 20 juin : Doux 16

Jeudi 22 juin : Élite 8

Lundi 26 juin : Carré final

Mercredi 28 juin : Top 2

Jeudi 29 juin : Annonce du jeu USFL de l’année

En attendant, les fans de l’USFL peuvent regarder le drame des séries éliminatoires se dérouler ce week-end lorsque les Panthers du Michigan affronteront les Maulers de Pittsburgh dans le championnat de la division nord samedi à Canton, Ohio. Ensuite, les New Orleans Breakers affronteront le champion en titre Birmingham Stallions dans le championnat de la division sud dimanche à Birmingham, en Alabama.

Quatre équipes – les Houston Gamblers, les Memphis Showboats, les New Jersey Generals et les Philadelphia Stars – ne se sont pas qualifiées pour les séries éliminatoires cette saison, mais elles sont toujours en lice pour le concours Play of the Year Fan Vote.

Bon vote !

