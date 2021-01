La Chambre devrait destituer le président Trump une deuxième fois

La Chambre devrait destituer le président Donald Trump pour la deuxième fois mercredi, dans le cadre d’une tentative plus large de destituer le président de ses fonctions tôt après qu’une violente émeute au Capitole la semaine dernière a fait cinq morts. S’il était approuvé, Trump deviendrait le premier président de l’histoire à être destitué deux fois. Les démocrates de la Chambre ont destitué Trump en décembre 2019, accusant d’abus de pouvoir et d’obstruction au Congrès dans ses relations avec l’Ukraine. Mais le Sénat l’a acquitté. Une question ouverte cette fois est de savoir combien de républicains se joindront aux démocrates pour voter pour destituer le président, car de nombreux législateurs accusent Trump d’avoir incité à l’attaque du 6 janvier. Début mercredi, au moins trois républicains de la Chambre ont déclaré qu’ils voteraient avec les démocrates pour destituer Trump, et plus probablement les rejoindraient. L’article de destitution accuse le président d ‘ »incitation à l’insurrection » pour « diffusion de fausses déclarations » au sujet de l’élection.

Les hôpitaux américains sont au bord du gouffre – mais le COVID-19 ne ralentit pas

C’est une statistique troublante qu’il vaut la peine de répéter: les États-Unis ont plus de 1,9 million de cas confirmés de coronavirus et 380500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.Ces chiffres devraient augmenter mercredi alors que les hôpitaux peinent à suivre le rythme de la flambée sans précédent et des responsables dans le pays. accélérer la livraison des vaccins COVID-19. Le gouvernement américain demande aux États d’accélérer la vaccination des personnes de plus de 65 ans et des autres personnes à risque au lieu de retenir les vaccinations pour une deuxième dose. Le gouvernement cessera également de retenir les deuxièmes doses requises des injections Pfizer-BioNTech et Moderna.

La LNH entame une nouvelle saison avec 5 matchs

La Ligue nationale de hockey entame sa saison 2020-2021 mercredi, disputant 5 matchs d’une saison de 56 matchs – dont le Lightning de Tampa Bay soulevant sa bannière de la Coupe Stanley lors d’un match contre les Blackhawks de Chicago. Pour minimiser les déplacements au milieu de la pandémie de coronavirus et en raison des restrictions de mouvement à travers la frontière canado-américaine, la LNH a créé une division pancanadienne et réaligné les autres divisions. Tous les matchs de la saison régulière et les deux premières rondes des séries éliminatoires se joueront au sein de la division, les quatre premiers de chaque division allant aux séries éliminatoires. L’espoir est que la ligue se remette sur les rails pour une saison normale de 82 matchs au cours de la saison 2021-22, qui débutera probablement en octobre.

Lisa Montgomery devient la première femme exécutée par le gouvernement fédéral en 67 ans

La première femme en 67 ans a été exécutée par le gouvernement fédéral mercredi matin, après des heures d’incertitude. Lisa Montgomery, 52 ans, a été exécutée par injection létale au pénitencier américain de Terre Haute, dans l’Indiana. Son heure de mort était 1h31 du matin, sept heures et demie après l’heure d’exécution initialement prévue, selon l’Associated Press. Montgomery a été reconnu coupable du meurtre de Bobbie Jo Stinnett, 23 ans, enceinte de huit mois, dans le Missouri en 2004. Les autorités disent qu’elle a coupé le bébé de l’utérus de Stinnett avant de tenter de faire passer la fille pour la sienne. Montgomery, qui a des antécédents de lésions cérébrales et d’avoir été battue, violée et trafiquée, a été mise à mort un jour après qu’un juge fédéral de l’Indiana a interrompu l’exécution en raison de préoccupations concernant la détérioration de sa santé mentale. Kelley Henry, la défenseure publique fédérale de Montgomery, a déclaré que le gouvernement fédéral avait violé la Constitution, la loi fédérale et son propre règlement pour mettre son client à mort.

Cagnotte! Le prix Powerball dépasse 500 millions de dollars

Se sentir chanceux? Le deuxième d’une paire de jackpots de loterie totalisant plus d’un milliard de dollars est en jeu. Le premier des gros jackpots, un jackpot Mega Millions a grimpé à 750 millions de dollars, le cinquième plus grand de l’histoire de la loterie américaine, après le tirage au sort de mardi sans gagnant. Les joueurs de loterie ont une autre chance de gagner la gloire mercredi avec un jackpot Powerball d’une valeur d’au moins 550 millions de dollars. Cela fait près de deux ans que les deux jeux de loterie nationaux ont offert des prix aussi géants et ce n’est que la deuxième fois que les deux jackpots ont dépassé 500 millions de dollars. Avant de parier sur le ranch, cependant, considérez ceci: les chances de gagner le jackpot Powerball sont de 1 sur 292,2 millions.