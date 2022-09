L’avenir de l’Université Laurentienne est en jeu avec un vote plus tard aujourd’hui.

Les créanciers de l’université de Sudbury, en Ontario, voteront sur un plan d’arrangement, l’une des dernières étapes de la procédure d’insolvabilité qui a débuté en février 2021.

Si le vote est adopté, les créanciers obtiendraient des cents sur chaque dollar et l’université poursuivrait un plan pour se sortir de son trou financier.

En cas d’échec, la Laurentienne dit qu’elle fermerait ses portes et liquiderait ses actifs, y compris les bâtiments de son campus.

“En cas de liquidation, les étudiants seraient tenus de transférer dans d’autres universités et tous les professeurs et le personnel seraient licenciés, à l’exception d’un petit groupe retenu pendant un certain temps pour aider à la transition des étudiants, y compris la fourniture de relevés de notes sur demande, ainsi que d’aider à l’entretien des actifs », a déclaré la Laurentienne dans une FAQ d’un site Web dédié à sa procédure d’insolvabilité.

L’université a également déclaré qu’en cas de liquidation, elle mettrait fin à son régime de retraite pour le personnel et les membres du corps professoral, ce qui “impliquerait une réduction des prestations de retraite pour de nombreux retraités actuels et futurs, en raison du déficit de financement”.

Qu’est-ce qu’un plan d’aménagement ?

Le plan d’arrangement signifie que la Laurentienne approche du dernier chapitre de sa procédure d’insolvabilité en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Il établit les conditions entre la Laurentienne et ses créanciers et décrit les étapes qu’elle devra suivre pour se reconstruire à la sortie des procédures d’insolvabilité.

Fabrice Colin, président de l’Association des professeurs de l’Université Laurentienne, a déclaré que les créanciers peuvent s’attendre à obtenir entre 14 et 24 % de l’argent qui leur est dû selon les modalités du régime.

UN document judiciaire déposée en février 2021, lorsque la Laurentienne a déposé une demande d’insolvabilité – qui, en vertu de la LACC, lui a permis de fonctionner pendant qu’elle traitait ses problèmes financiers – a répertorié plus de 500 créanciers.

Ils allaient de grandes banques comme RBC, qui devait plus de 71 millions de dollars, à des entreprises de construction locales, des agences gouvernementales et des membres du personnel et du corps professoral licenciés.

Pour passer, le vote d’aujourd’hui (mercredi) nécessitera le soutien de 51% des créanciers, représentant les deux tiers des sommes dues.

Colin a déclaré qu’il était “prudemment optimiste” que les créanciers voteront en faveur du plan. L’association des professeurs a recommandé à ses membres de voter oui.

“Si le plan est rejeté, il n’y a absolument aucune garantie que, par exemple, nous aurons une position de négociation plus forte ou que la province soutiendra la deuxième ronde de négociations”, a-t-il déclaré.

“Et encore une fois, en plus, il y a un risque que l’université soit simplement fermée.”

Si les créanciers votent pour approuver le plan, la Laurentienne le soumettra à l’approbation du tribunal le 5 octobre. Une fois que les tribunaux l’auront approuvé, le plan pourra être mis en œuvre.

Malgré une année tumultueuse, la Laurentienne a continué d’offrir ses programmes restants. En août, l’université a déclaré avoir enregistré une augmentation de 25% d’une année sur l’autre du nombre d’étudiants confirmés à l’approche du trimestre d’automne.

Tom Fenske, président du Syndicat du personnel de l’Université Laurentienne, se dit inquiet du vote des créanciers, mais espère qu’il passera pour que l’université puisse continuer à fonctionner. (Erik White/CBC)

Un planning mis à jour

À la fin de la semaine dernière, l’administration de la Laurentienne a déposé un plan modifié qui verrait la période de paiement aux demandeurs raccourcir de quatre à trois ans.

C’est parce que la province et la Laurentienne se sont entendues sur l’achat des actifs de l’université dans un délai plus court.

En mai, la province a annoncé qu’elle achèterait jusqu’à 53,5 millions de dollars de biens immobiliers de la Laurentienne. Bien qu’elle n’ait pas précisé quels biens immobiliers elle achèterait, cet argent irait aux créanciers de l’université.

Le syndicat du personnel a recommandé aux membres qui ont le droit de voter aujourd’hui de voter en faveur du plan d’arrangement.

“Je pense que je vous mentirais si je disais que je n’étais pas anxieux”, a déclaré Fenske.

“Le risque d’un non est trop grand et nous ne voyons tout simplement aucune preuve qu’il y aurait plus d’argent injecté.”

Mais certains membres du corps professoral licenciés pensent qu’ils pourraient obtenir un meilleur plan s’ils votent contre l’offre actuelle.

Eduardo Galiano-Riveros était professeur de physique à la Laurentienne, mais a perdu son emploi en avril 2021, lorsque l’université a supprimé 69 programmes et licencié près de 200 membres du personnel et du corps professoral.

En avril 2021, l’Université Laurentienne a fermé 69 programmes et licencié près de 200 membres du personnel et du corps professoral. (Erik White/CBC)

Il travaille maintenant à l’Université McMaster de Hamilton et représente certains des 111 anciens membres du corps professoral de la Laurentienne qui ont perdu leur emploi en avril dernier.

“Nous préconisons toujours un non pour que l’administration et la province retournent à la planche à dessin et proposent un plan d’arrangement plus juste et plus équitable que nous, en tant que créanciers, pourrions alors être en mesure de soutenir”, Galiano -Riveros a dit.

Galiano-Riveros a déclaré que lui et certains de ses anciens collègues ne croient pas que la Laurentienne fermera ses portes si le plan d’arrangement n’est pas approuvé.

“Statistiquement et historiquement parlant, il y a généralement eu un certain nombre d’amendements pour que les plans soient acceptés et reçoivent un vote positif”, a-t-il déclaré.

Mais la Laurentienne soutient qu’il n’y aura pas de deuxième chance.

« Si la Laurentienne ne peut obtenir le soutien nécessaire de ses créanciers concernés par le plan, elle sera incapable de résoudre et de régler ses dettes substantielles. Par conséquent, il est prévu que l’université cessera ses activités et entamera un processus de liquidation qui comprendrait une vente de tous les actifs, y compris tous les bâtiments et biens immobiliers », a déclaré l’université dans sa FAQ en ligne.

Galiano-Riveros a déclaré que cela pourrait ne pas avoir d’importance en fin de compte, pour lui-même et pour les autres membres du corps professoral qui ont perdu leur emploi.

“Pour le moment, nous ne veillons pas aux intérêts de l’université. Nous ne sommes plus liés à l’université”, a-t-il déclaré.

“Ils nous ont expulsés lors d’une réunion Zoom de 15 minutes. Ce que nous recherchons, ce sont nos intérêts et ceux de tous les créanciers.”