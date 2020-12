«Jésus n’aurait jamais condamné une femme pour un avortement. Pour mettre fin à une grossesse », a déclaré Marta Alanis, fondatrice de Catholics for the Right to Decide, au Washington Post. « Il a toujours été contre la condamnation des femmes. »

« Les sénateurs ne devraient jamais jouer politiquement avec la vie des femmes et des filles en Argentine », a déclaré Paula Ávila-Guillen, directrice exécutive du Centre pour l’égalité des femmes, dans un communiqué. «Ce n’est un secret pour personne que nos lois arriérées et dépassées sur l’avortement ne sont pas dissuasives, elles aggravent en fait le problème en conduisant à des avortements clandestins à risque qui menacent la santé et la vie des femmes et des filles les plus vulnérables.