Vote au Temple de la renommée du baseball: Pedro Moura dévoile son bulletin de vote

Le dernier des bulletins de vote du Temple de la renommée du baseball national de cette année, le cachet de la poste du Nouvel An, pourrait encore se rendre à New York, mais ce tour de scrutin du Temple de la renommée est officiellement terminé.

Dans 20 jours, la promotion 2023 sera dévoilée. Pourtant, je peux révéler ici aujourd’hui mon bulletin de vote, mon premier après 10 ans au sein de la Baseball Writers’ Association of America. J’ai voté pour quatre joueurs. Dans le cadre de notre cahier hebdomadaire “Extra Innings”, j’expliquerai chacun de mes choix ci-dessous. Veuillez noter que j’ai disqualifié les candidats qui ont été testés positifs pour les drogues améliorant la performance après le début de l’application de la loi.

Gary Sheffield

Sheffield était un frappeur redouté avec une interruption limitée pendant pratiquement l’intégralité des années 1990 et 2000. Il marchait, il frappait à peine et il balançait avec une puissance féroce. Son histoire de frappe est, sans aucun doute, de calibre Hall of Fame.

De 1992 à 2005, il a fait en moyenne près de 600 apparitions au marbre par saison et a enregistré un OPS+ remarquablement supérieur de 53 % à la moyenne. Pour sa carrière, il était 40% meilleur que le frappeur moyen. Il n’a jamais remporté de MVP, mais il a été le meilleur frappeur d’une équipe de championnat avec des séries éliminatoires dignes d’être rappelées en 1997. Il a atteint la base lors de chacun des matchs des Marlins du 16 octobre et a enregistré un pourcentage de base supérieur à 0,500.

Gary Sheffield est au bâton le 13 avril 2003 à Miami, en Floride. Photo par Eliot J. Schechter/Getty Images

Sa carrière WAR semble limite en raison de mesures défensives qui évaluent son jeu de manière déraisonnable. Selon les mesures défensives de FanGraphs, Sheffield est le pire défenseur documenté à avoir jamais joué dans la Major League Baseball. Cela vaut la peine de le déballer, car Sheffield souffre de manière unique.

Il a fait ses débuts en tant qu’arrêt-court mais s’est cassé le pied droit moins d’un mois après le début de sa première saison complète. Il a dit aux Brewers, mais leurs médecins n’ont pas détecté la blessure, et il a joué – mal – sur la blessure pendant près de trois mois de plus. Il est allé voir son propre médecin, qui l’a correctement diagnostiqué. Milwaukee a ensuite fait de lui un joueur de troisième but, et il a été tellement déçu qu’il admet avoir parfois délibérément jeté des balles. Rien de tout cela, évidemment, n’aide ses métriques.

Plus tard dans sa carrière, Sheffield a continué à jouer le champ extérieur tandis que les mesures indiquaient qu’il devrait probablement être stationné au frappeur désigné. En fin de compte, son jeu défensif est considéré comme pire que de ne pas jouer du tout en défense. Je suis convaincu qu’aucun joueur ne devrait être pénalisé pour un tel écart ; c’est la responsabilité de l’équipe.

Si vous considérez Sheffield comme un mauvais défenseur traditionnel et pas le pire de tous les temps, il ressemble à un Hall of Famer évident. Le livre de 2006 Jeu d’ombres a impliqué Sheffield dans le scandale des stéroïdes BALCO, et il a admis avoir utilisé un stéroïde à base de testostérone avant et pendant la saison 2002, avant le début des tests. On ne sait pas qu’il ait jamais été testé positif pour les PED, et les drogues auxquelles le livre le reliait n’étaient pas, à l’époque, interdites au baseball.

Billy Wagner

Wagner n’a pas tout à fait la longévité de la plupart des autres releveurs qui ont fait le Temple de la renommée, et il n’a certainement pas le palmarès des séries éliminatoires du plus célèbre Temple de la renommée, Mariano Rivera. Il y a quelques années, je n’aurais pas voté pour lui. Mais, aux côtés de nombreux autres électeurs, je suis devenu convaincu au fil du temps que son succès en saison régulière était suffisamment dominant pour qu’il mérite d’être consacré.

Le releveur Billy Wagner au Turner Field le 7 avril 2010 à Atlanta, en Géorgie. Photo par Kevin C. Cox/Getty Images

Wagner est né droitier, mais des fractures précoces du bras l’ont forcé à apprendre à utiliser sa main gauche. Il a brandi des balles de baseball comme peu l’ont jamais fait. Quatre fois au cours de sa carrière, Wagner a retiré 1,5 frappeur ou plus par manche qu’il a lancé.

Cumulativement, il a éliminé près de 12 hommes en neuf manches. Au cours de ses 19 saisons, Rivera n’a jamais été proche d’égaler ce chiffre. Au cours de ses 18 saisons, Trevor Hoffman, un autre Temple de la renommée plus proche, l’a battu une fois. Bien sûr, la longévité de Wagner ne se compare pas à la leur, mais leur domination ne correspond pas non plus à la sienne.

Il a toujours été difficile de juger correctement les candidatures des releveurs au Temple de la renommée. Du point de vue de la valeur pure, aucun n’est proche de la qualification. Mais le travail de Jay Jaffe a aidé à contextualiser leur travail, et il Remarques que la performance de Wagner en termes de probabilité de gain ajoutée correspond à celle de ses pairs d’élite.

Todd Helton

Bien sûr, ce serait bien de savoir quel genre de statistiques Helton aurait enregistrées sur une saison complète jouée loin de l’élévation. Ses chiffres de carrière semblent bien meilleurs à Coors Field qu’en dehors; presque 200 points OPS de mieux. Cette marge est la quatrième plus élevée à domicile dans l’histoire du sport.

Todd Helton bat contre les Phillies de Philadelphie dans le premier match de la NLDS lors des éliminatoires de la MLB 2009. Photo de Jeff Zelevansky/Getty Images

Je considère Helton comme un candidat limite. En fin de compte, j’ai voté pour lui en raison de la course de cinq saisons qu’il a enregistrées de 2000 à 2004. Il avait alors près de 1 000 OPS en dehors du Colorado, et bien au-delà de ce seuil lorsqu’il jouait à domicile. Peu de frappeurs ont maintenu ce genre de domination pendant une demi-décennie, et Helton n’a pas été en reste pendant de nombreuses années en dehors de cette fenêtre.

Scott Rôlen

Je vois Rolen comme un Hall of Famer clair, et je soupçonne qu’il en sera bientôt un. Il offre suffisamment de tout pour se qualifier : l’excellence offensive et défensive, ainsi que la longévité. Il n’était pas aussi amusant à regarder que Sheffield, ni aussi dominant que Wagner, et ses statistiques ne rebondissent pas sur la page comme celles de Helton, mais Rolen vérifie chaque case.

Pendant 15 saisons consécutives, de 1997 à 2011, il a été un joueur au-dessus de la moyenne. Il était un All-Star et un Gold Glover constant, et il a remporté des votes de MVP à environ 12 ans d’intervalle. Il a remporté une série mondiale. Il ne manque de rien.

Je n’ai pas voté pour Carlos Beltrán, Andruw Jones ou Jeff Kent. Kent, à mon avis, est juste court. Je pourrais être convaincu de voter pour Beltrán à temps, mais l’étendue de son implication dans le scandale du vol de pancartes des Astros reste quelque peu incertaine. S’il en a effectivement été le fer de lance, je ne suis pas sûr que cela mérite d’être consacré. Jones est en quelque sorte l’inverse de Sheffield, car il lui manque clairement l’histoire offensive d’un Hall of Famer, mais ses capacités défensives de tous les temps l’ont poussé dans la conversation. La clause de caractère tient également compte de son cas, car il a été arrêté pour avoir menacé de tuer sa femme et l’avoir blessée. Elle a demandé le divorce quelques jours plus tard.

