Vote au Temple de la renommée du baseball : la stagnation d’Alex Rodriguez, la solide première performance de Chase Utley et d’autres points à retenir

Les résultats du vote du Temple de la renommée du baseball 2024 sont désormais connus, Jim Leyland ayant été élu par le comité de l’ère du baseball contemporain et le BBWAA. en sélectionnant Adrián Beltré, Todd Helton et Joe Mauer. Nous avons suffisamment discuté des intronisés dans d’autres endroits et nous le ferons à nouveau en juillet lorsque la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée aura lieu. Ici, je vais plonger dans le reste des résultats du vote.

Wagner est dans un an

Ce sous-titre fonctionne de deux manières. Billy Wagner n’est probablement qu’à un an de son entrée à Cooperstown, puisqu’il a obtenu 73,8 % des voix cette fois-ci (avec 75 % nécessaires pour entrer au Temple de la renommée) et l’histoire nous dit que presque à chaque fois, cela signifie que le joueur obtient l’année prochaine. Bien sûr, c’est aussi la 10ème année que Wagner est élu, alors il ferait mieux d’y arriver. Le scrutin de 2025 sera le dernier de Wagner, qu’il soit élu ou non.

je expliqué à quel point l’histoire est forte avec Wagner ici.

A-Rod et Manny ont l’air cuits

C’est la huitième année que Manny Ramírez est élu et il a obtenu 32,5% des suffrages après avoir obtenu 33,2% l’année dernière. Avec ses deux suspensions PED mesurées par rapport au sort de joueurs comme Barry Bonds et Roger Clemens, il n’y a tout simplement aucun moyen réaliste pour Ramírez de se rapprocher de l’intronisation. Selon toute vraisemblance, il n’atteindra même pas 40 % des voix, encore moins la majorité, et certainement pas 75 %.

Je savais qu’Alex Rodriguez ne s’en approcherait pas lors de sa première année sur le bulletin de vote et je pensais qu’il ne gagnerait pas beaucoup de terrain au cours de sa seconde, mais il semble que son statut ait été cimenté avec ce vote. Il est passé de 34,3 % à 35,7 % puis à 34,8 %. Oui, non seulement il n’a pas d’élan, mais il a en fait régressé au cours de la troisième année. Le corps électoral évolue toujours vers un groupe plus jeune, mais c’est un moment très progressif et il ne lui reste plus que sept ans au maximum. Constater déjà une baisse avant d’atteindre ne serait-ce que 36 % de certitude semble sonner le glas de ses chances.

Je peux me tromper sur A-Rod. Sept ans, c’est long et qui sait ce qui pourrait se passer là-dedans et qui pourrait changer l’opinion de ceux qui sont disposés à changer d’avis. Il possède l’un des, disons, 10 à 15 meilleurs registres statistiques de l’histoire de la MLB. Peut-être qu’il commencera à prendre de l’ampleur l’année prochaine ou l’année suivante, même si cela ne semble pas possible pour le moment.

Mais je ne me trompe pas sur Manny. Il a fini.

Jones et Beltrán avec des gains, cherchent à éviter le plateau

Andruw Jones a bondi de 58,1% à 61,6%. C’est un gain, quoique modeste. Le camp pro-Jones aurait adoré voir un plus grand bond en avant ici au cours de sa septième année de participation. Un bon nombre de candidats qui atteignent cette fourchette avec au moins trois ans de marge se retrouvent au Temple de la renommée, mais il y a toujours la possibilité d’atteindre un plateau de vote. Il y a généralement une partie du bloc de vote fermement fixée sur un oui ou un non avec un joueur, laissant un certain pourcentage ouvert à changer d’avis. Nous verrons l’aiguille bouger un peu, mais à un moment donné, le « non » ferme des gens tient bon et c’est tout. Pour Jones, cela viendra-t-il avant qu’il n’atteigne 75 % ? L’année prochaine sera une année importante pour lui.

Carlos Beltrán a enregistré des gains plus que modestes, passant de 46,5 % la première année à 57,1 % la seconde. J’avais prédit qu’il y aurait une partie des électeurs qui voudraient punir Beltrán pour son implication dans le scandale du vol de pancartes des Astros en 2017 en ne votant tout simplement pas pour lui au premier tour. Bien sûr, il y aura ceux qui voudront le punir en ne votant jamais pour lui et, encore une fois, il y aura toujours un risque qu’il se heurte à un mur avant d’atteindre la barre haute qu’est le seuil de 75 %.

J’ai mentionné plus haut l’évolution du corps électoral et Beltrán dispose de huit ans, s’il en a besoin, pour donner un coup de pouce vers un électorat plus accommodant. On dit que « le temps guérit toutes les blessures » et même si ce n’est pas vrai, cela pourrait l’être assez vrai pour Beltrán. Le temps nous le dira. Si un fan de Beltrán me demandait comment cela allait se passer, je dirais d’être prudemment optimiste et de penser qu’il finira par réussir via le vote BBWAA.

Quant à Jones, probablement un peu moins d’optimisme, mais un sentiment similaire.

Utley avec une première performance décente

Chase Utley sondait (via le bulletin de vote de Ryan Thibodaux) autour de 40 % et alors que de nombreux candidats s’écartent un peu entre les scrutins publics et privés, Utley a fini par obtenir officiellement 28,8 % des voix lors de son premier tour de scrutin.

Il est difficile de savoir quoi en penser. Nous avons vu récemment des intronisés comme Larry Walker, Scott Rolen et maintenant Todd Helton commencer bien en dessous de 30 % et finir dans le Hall. Rolen et Helton ont également progressé remarquablement vite. Nous avons également vu de nombreux candidats débuter dans les années 20 et ne jamais arriver à Cooperstown.

Même si je ne suis pas d’accord avec ce raisonnement, il y a encore un bon nombre d’électeurs qui détiennent le statut de Temple de la renommée au « premier tour » à un niveau plus élevé que quiconque accède au deuxième tour ou plus tard. Cela signifie qu’il est possible que les électeurs n’aient pas voté pour Utley simplement parce que c’était sa première participation au scrutin et qu’ils ne le considéraient pas comme un cercle restreint, un grand de tous les temps.

Il a fallu trois tours à Ryne Sandberg pour entrer, même s’il a fait ses débuts avec 49,2 %. Il a également fallu trois tours à Craig Biggio, bien qu’il ait fait ses débuts avec 68,2 %.

Quelque chose à surveiller l’année prochaine : les joueurs de deuxième but contemporains Dustin Pedroia et Ian Kinsler font tous deux leurs débuts sur le bulletin de vote. Leur CV est inférieur à celui d’Utley. Leur présence sur le bulletin de vote aidera-t-elle Utley, alors que les gens comparent les joueurs de deuxième but les uns aux autres ?

C’est possible. Il est également probable qu’il y ait un saut en deuxième année. L’année prochaine sera une année importante pour la candidature d’Utley. Je serais optimiste s’il voyait son pourcentage de voix grimper jusqu’à environ 40. Tout ce qui dépasse ce chiffre est de la sauce.

Wright survit

Le groupe de candidats de première année comptait cette année deux membres infaillibles du Temple de la renommée à Beltré et Mauer, un qui était sûr de recueillir beaucoup de discussions et de rester sur le bulletin de vote pendant un certain temps à Utley et huit candidats évidents. Puis il y a eu David Wright. je j’ai parcouru son dossier et j’ai échoué. Je pensais qu’il y avait de bonnes chances qu’il soit exclu du scrutin s’il n’obtenait pas 5 % des voix. Il a fini par obtenir 24 voix, ce qui représente 6,2 %, donc il reste.

Je ne suis pas sûr qu’il puisse un jour atteindre 75 %, mais c’est un début. Il a une chance.

Rollins, Hunter avec des gains modestes

Torii Hunter continue de s’accrocher. Au cours de sa quatrième année électorale, il a obtenu 7,3% des voix, contre 6,9% l’année dernière. Il n’y a toujours pas beaucoup d’élan, mais le gain est notable après avoir frôlé les cinq pour cent sa deuxième année (5,3 % en 2022).

Jimmy Rollins pourrait cependant avoir un certain élan. C’était sa troisième année électorale et il est passé de 9,4 % à 12,9 % puis à 14,8 %. Il n’a pas encore vu de grand bond, mais un mouvement ascendant est toujours un plus. Si vous cherchez l’inspiration d’un ancien joueur de champ intérieur de Philadelphie, Rolen est passé de 17,2% à 76,3 en quatre cycles de vote. Rollins a encore sept chances, en supposant qu’il ne descende pas en dessous de 5%.

Cinq joueurs de moins de 20 % ont perdu des votes

Lors de sa septième année électorale, Omar Vizquel est passé de 19,5% à 17,7%, ce qui constitue pour lui un nouveau plus bas. Il est difficile de le voir revenir au-dessus de 25 %, et encore moins s’approcher de son entrée au Temple de la renommée.

Lors de sa sixième année, Andy Pettitte a chuté de 17 % à 13,5 %. Ses chances de s’élever sont meilleures que celles de Vizquel, mais je dirais que l’écriture proverbiale est désormais sur le mur.

Au cours de sa cinquième année, Bobby Abreu a chuté de 15,4 % à 14,8 %. Je pensais qu’il y avait une chance qu’il soit l’un de ces chouchous d’Internet qui gagnent en popularité d’année en année ; au lieu de cela, son mur semble avoir été touché au milieu de l’adolescence.

Au cours de sa quatrième année, Mark Buehrle a chuté de 10,8 % à 8,3 %. Il semble plus probable qu’il soit exclu du scrutin plutôt que de se lancer dans une course décisive vers la consécration.

Au cours de sa deuxième année, Francisco Rodríguez a chuté de 10,8 % à 7,8 %. Je me suis demandé si la poussée accrue de Wagner (6e de tous les temps pour les arrêts) aiderait à donner un coup de pouce à K-Rod (4e), mais jusqu’à présent, cela ne semble pas être le cas. Il n’est pas loin d’être éliminé des urnes.

Adieu, M. Sheffield

C’était la 10ème année sur le bulletin de vote pour le grand cogneur de tous les temps Gary Sheffield, qui ne pouvait tout simplement pas surmonter ses liens avec le PED et/ou sa défense de mauvaise qualité avec suffisamment d’électorat. Dans de nombreux domaines, le corps électoral a collectivement montré à Sheffield beaucoup d’amour. Après tout, à quelle fréquence un groupe de personnes vote-t-il à 63,9 % en faveur de quelqu’un pour ensuite avoir la réponse à la question sur cette personne : « non ». C’est ainsi que cela se passe dans les votes au Temple de la renommée, car 75 % de votes oui sont nécessaires.

Sheffield fait désormais partie des joueurs avec le 10 pourcentages les plus élevés de ne pas atteindre 75 ans en dernière année.