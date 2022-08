Vote au Brésil: les dirigeants sous surveillance après le bavardage du coup d’État

Les mandats de perquisition et de saisie ont été délivrés par un juge de la Cour suprême qui dirige l’autorité électorale du pays, selon un communiqué de la police fédérale. Ils visaient des partisans éminents du président Jair Bolsonaro, selon deux des personnes dont les propriétés ont été perquisitionnées et une source au courant de l’opération.

RIO DE JANEIRO – Quelques semaines avant l’élection présidentielle brésilienne, la police a lancé mardi des mandats de perquisition visant plusieurs chefs d’entreprise qui auraient participé à un groupe de discussion privé contenant des commentaires favorisant un éventuel coup d’État et une implication militaire dans la politique.

De nombreux commentaires étaient spéculatifs et semblaient refléter une opinion personnelle plutôt qu’un effort coordonné pour saper la démocratie brésilienne. Cependant, ils ont alimenté la nervosité nationale quant à savoir si les allégations non fondées de Bolsonaro selon lesquelles le système électoral est vulnérable à la fraude jetaient les bases d’une prise de pouvoir illégale si le vote ne se déroulait pas dans son sens.

Le premier tour des élections aura lieu le 2 octobre, avec un second tour possible le 30 octobre.

De nombreux dirigeants apparaissant dans l’histoire de Metropoles du 17 août ont depuis déclaré qu’ils soutenaient la démocratie, et les alliés de Bolsonaro ont immédiatement dénoncé l’opération comme un dépassement judiciaire.

En plus de délivrer les mandats de perquisition, le juge Alexandre de Moraes a déterminé que les comptes de médias sociaux des hommes d’affaires devaient être bloqués et leurs comptes bancaires gelés, a rapporté le site d’information en ligne G1. De Moraes a également levé les scellés sur leurs relevés bancaires et autorisé la police fédérale à recueillir leurs dépositions, a rapporté le site.