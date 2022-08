Vote au Brésil: les dirigeants sous surveillance après le bavardage du coup d’État

RIO DE JANEIRO (AP) – Quelques semaines avant l’élection présidentielle brésilienne, la police a lancé mardi des mandats de perquisition visant plusieurs chefs d’entreprise qui auraient participé à un groupe de discussion privé contenant des commentaires favorisant un éventuel coup d’État et une implication militaire dans la politique.

Les mandats de perquisition et de saisie ont été délivrés par un juge de la Cour suprême qui dirige l’autorité électorale du pays, selon un communiqué de la police fédérale. Ils visaient des partisans éminents du président Jair Bolsonaro, selon deux des personnes dont les propriétés ont été perquisitionnées et une source au courant de l’opération.

De nombreux commentaires étaient spéculatifs et semblaient refléter une opinion personnelle plutôt qu’un effort coordonné pour saper la démocratie brésilienne. Cependant, ils ont alimenté la nervosité nationale quant à savoir si les allégations non fondées de Bolsonaro selon lesquelles le système électoral est vulnérable à la fraude jetaient les bases d’une prise de pouvoir illégale si le vote ne se déroulait pas dans son sens.

Le premier tour des élections aura lieu le 2 octobre, avec un second tour possible le 30 octobre.

Selon la source au courant des perquisitions, les mandats visent huit hommes d’affaires qui sont apparus dans une histoire la semaine dernière sur le site d’information Metropoles, qui a publié des captures d’écran de leur groupe de discussion sur l’application de messagerie privée WhatsApp. La personne a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement.

De nombreux dirigeants apparaissant dans l’histoire de Metropoles du 17 août ont depuis déclaré qu’ils soutenaient la démocratie, et les alliés de Bolsonaro ont immédiatement dénoncé l’opération comme un dépassement judiciaire.

En 2018, l’ascension rapide de Bolsonaro de législateur marginal à candidat à la présidentielle a été accélérée par les messages automatisés WhatsApp que les entreprises ont envoyés en masse aux électeurs.

En plus de délivrer les mandats de perquisition, le juge Alexandre de Moraes a déterminé que les comptes de médias sociaux des hommes d’affaires devaient être bloqués et leurs comptes bancaires gelés, a rapporté le site d’information en ligne G1. De Moraes a également levé les scellés sur leurs relevés bancaires et autorisé la police fédérale à recueillir leurs dépositions, a rapporté le site.

“Il s’agit clairement d’une opération visant à intimider toute personnalité éminente de prendre position politiquement pour Bolsonaro ou contre la gauche”, a déclaré Eduardo Bolsonaro, fils du président et législateur fédéral, sur Twitter. « C’est une attaque contre la démocratie en pleine campagne électorale. La censure. Il n’y a pas d’autre mot !

Dans son article du 17 août, Metropoles a déclaré qu’il surveillait le groupe WhatsApp intitulé “Businessmen & Politics” depuis des mois. Il reproduisait des messages prétendument envoyés par les propriétaires d’une chaîne de restaurants populaires, de centres commerciaux et d’entreprises de construction, entre autres, exprimant leur allégeance à Bolsonaro et soutenant les affirmations du président selon lesquelles le système judiciaire travaille contre lui. Certains ont souligné les avantages des modèles de gouvernance autoritaires.

« Je préfère un putsch au retour du Parti des travailleurs. Un million de fois plus », dit l’un des membres sur une capture d’écran publiée, faisant référence au parti de gauche de da Silva. « Et certainement personne n’arrêtera de faire des affaires avec le Brésil. Comme ils le font avec plusieurs dictatures à travers le monde.

L’AP n’a pas été en mesure de confirmer l’authenticité des captures d’écran.

Bolsonaro a affirmé que les machines à voter électroniques que le Brésil utilise depuis le milieu des années 1990 sont sujettes à la fraude, sans fournir aucune preuve. Il a également déclaré que certains membres de l’autorité électorale étaient favorables à l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, qui est en tête de tous les sondages pour reprendre le poste qu’il a occupé de 2003 à 2010.

La Cour suprême a déclaré dans un e-mail que la décision de de Moraes d’émettre les mandats était sous scellés. La brève déclaration de la police mentionnait huit mandats dans cinq États.

Parmi les dirigeants ciblés figure Luciano Hang, propriétaire du détaillant brésilien Havan et fervent partisan de Bolsonaro, ont rapporté plusieurs organes de presse, dont le journal Folha de S.Paulo. Sur son compte Twitter officiel, Hang a déclaré que l’histoire de Metropoles était “irresponsable” et avait créé un faux récit : “Je n’ai jamais parlé de coup d’État”.

D’autres membres du groupe étaient plus bavards. « Si le camp que nous défendons est victorieux, le sang des victimes devient le sang des héros ! un cadre a écrit.

Un autre a exprimé son intérêt pour que les dirigeants accordent des primes à leurs employés qui votent pour Bolsonaro, avant qu’un autre membre ne l’informe que cela constituerait probablement un achat de voix.

Plusieurs membres ont soutenu la promesse de Bolsonaro d’organiser un grand défilé militaire le 7 septembre, jour de l’indépendance, le long de la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. “Je veux voir si la Cour suprême a le courage de truquer les élections après un défilé militaire… avec les troupes applaudies par le public”, a écrit l’un d’eux.

Le défilé “indiquera clairement de quel côté se trouve l’armée”, a déclaré un autre.

Le maire de Rio, Eduardo Paes, a déclaré que l’armée ne défilerait pas, mais y organiserait plutôt une exposition “limitée”.

Diane Jeantet, Associated Press