Vote à la direction des conservateurs : résultats complets du cinquième tour

Les députés conservateurs ont voté au cinquième tour de leur course à la direction, éliminant Penny Mordaunt de la course et préparant le terrain pour une confrontation en tête-à-tête entre Rishi Sunak et Liz Truss.

L’ancien chancelier Rishi Sunak a de nouveau dominé le scrutin avec le soutien de 118 députés, tandis que Liz Truss a devancé sa rivale, bénéficiant apparemment des transferts d’un candidat précédemment éliminé, l’ailier droit Kemi Badenoch.

Le tableau après le cinquième tour ressemble à ceci :

Rishi Sunak – 137

Liz Truss – 113

Le candidat éliminé est :

Penny Mordaunt – 105

Mme Mordaunt a recueilli 13 voix supplémentaires après l’élimination de Mme Badenoch, mais cela n’a pas suffi à maintenir son avance au quatrième tour sur Mme Truss, qui a obtenu 27 voix supplémentaires. La plupart des votes sont allés à M. Sunak, qui a recueilli 19 partisans supplémentaires du député.

Il s’agissait du dernier tour auquel seuls les députés participeront : maintenant il n’y a plus que deux candidats, ils passeront l’été à faire campagne et seront mis à la base des membres conservateurs.

Celui qui remportera ce concours, dont le gagnant sera annoncé en septembre, deviendra le nouveau chef du parti conservateur et remplacera Boris Johnson au poste de Premier ministre.