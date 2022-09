Voss soutient l’examen stratégique chez Griffon. Une opportunité de créer de la valeur peut émerger

Sur 15 août , Voss a exprimé son soutien à l’annonce de Griffon en mai 2022 selon laquelle le conseil d’administration a lancé un examen des alternatives stratégiques, y compris une éventuelle vente, fusion, cession, recapitalisation ou autre transaction stratégique. Auparavant, lors de l’assemblée annuelle de la société, Voss avait entamé une course aux procurations et obtenu avec succès un siège au conseil d’administration pour HC Charles Diao, l’un des deux candidats au poste d’administrateur de Voss.

Voss a déclaré pour la première fois détenir Griffon dans leur T3 2021 Dépôt 13F. Sur 23 novembre 2021avant de dépasser 5% de propriété, il a nommé trois administrateurs pour l’élection au conseil d’administration et a ensuite réduit sa liste à deux administrateurs.

Tout au long de leur course aux procurations, la société a publié des lettres et des présentations détaillant sa conviction que Griffon a une mauvaise gouvernance d’entreprise et une rémunération excessive des dirigeants, et que la société devrait entamer un examen stratégique. Dans une présentation de janvier 2022, il a déclaré que l’action de Griffon pourrait valoir 50 $/action (elle se situe actuellement dans les 30 $) grâce à la mise en œuvre d’un plan qui comprend (i) la vente de l’activité de l’électronique de défense, (ii) l’exploration d’alternatives pour Home and Building Products, (iii) utiliser les liquidités pour réduire la dette et verser un dividende spécial, (iv) ajuster les frais généraux de l’entreprise et (v) améliorer les marges du segment Consumer. Voss a également critiqué la stratégie de fusions et acquisitions de Griffon, soulignant spécifiquement son désapprobation de l’acquisition de l’entreprise de Hunter Fan pour 845 millions de dollars de MidOcean Partners. En définitive, à la Assemblée annuelle 2022les actionnaires ont élu l’un des candidats administrateurs de Voss, HC Charles Diao, au conseil d’administration où il est actuellement administrateur.

Avance rapide de six mois : Voss a maintenant augmenté sa participation de 2,3 % à 5,2 % aujourd’hui. Dans son dossier 13D, la société déclare qu’elle est “satisfaite de l’annonce de l’émetteur en mai 2022 selon laquelle le conseil d’administration avait lancé un processus d’examen d’une gamme complète d’alternatives stratégiques pour maximiser la valeur actionnariale, y compris une vente, une fusion, une cession, une recapitalisation ou autre transaction stratégique.” Voss a ensuite noté qu’elle avait augmenté son investissement en espérant que l’examen stratégique déboucherait sur une transaction qui libérerait de la valeur.

Alors, le plus dur est fait. Voss a lancé une course aux procurations, a remporté un siège au conseil d’administration et approuve maintenant l’examen stratégique de l’entreprise. Depuis Griffon a vendu son activité d’électronique de défense plus tôt cette année pour 330 millions de dollars, l’orientation stratégique est probablement concentrée sur une vente potentielle de l’activité Home and Building Products.

Ce n’est pas la première fois que Voss effectue une thèse stratégique dans une société de portefeuille. Dans leur 13D sur Benefytt Technologies déposé en Décembre 2019ils ont souligné les opportunités stratégiques de l’entreprise et l’environnement actif de fusions et acquisitions dans cet espace – Benefytt Technologies a été acquise par Madison Dearborn Partners en Août 2020. Aussi dans Janvier 2020Voss a déposé un 13D sur Rosetta Stone sans langue de l’élément 4, mais la société a été acquise par Cambium Learning le 15 octobre 2020.

Il y a plusieurs raisons de s’attendre à ce qu’une transaction stratégique soit susceptible d’avoir lieu ici : (a) la présence de Voss dans la salle de conférence, (b) la société a déjà vendu l’activité d’électronique de défense après que Voss l’ait préconisé, et (c) la société l’annonce qu’ils poursuivent maintenant un examen stratégique supplémentaire. De plus, la prochaine assemblée annuelle des actionnaires aura lieu en février 2023 et pour la première fois, le Griffon aura une majorité d’administrateurs (9 sur 14) en élection car ils ont récemment entamé le processus de déclassification du conseil. Ainsi, si la société ne répond pas aux suggestions de Voss, la société pourrait lancer une autre bataille par procuration pour le contrôle de la majorité cette fois.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Griffon est une participation dans le fonds. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.