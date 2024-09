Vos yeux pourraient révéler les premiers signes de nombreuses maladies

Melissa, une éducatrice de 30 ans, s’est présentée aux urgences avec une vision double soudaine. Elle n’avait pas eu d’accident ni subi de traumatisme et n’avait jamais ressenti ce symptôme auparavant. Elle a cependant constaté que quelques mois plus tôt, la vision d’un de ses yeux était devenue floue, puis était revenue à la normale peu de temps après. Elle s’est dit qu’il s’agissait d’un signe de fatigue après une période de travail intense sur écran.

Après quelques tests optométriques de base, puis des tests plus poussés de perception visuelle, on a pensé que les épisodes visuels étaient liés à la sclérose en plaques. Melissa a alors été référée à un spécialiste en neuro-ophtalmologie qui a confirmé le diagnostic, et elle a été rapidement prise en charge.

Le cas de Melissa est-il unique ? Au cours de mes 30 années de travail en tant qu’optométriste, j’ai vu de nombreux patients souffrant de divers problèmes de vue et de santé oculaire, dont la cause s’est avérée être une maladie dont ils ignoraient l’existence.

En tant que professeur à l’École d’optométrie de l’Université de Montréal, j’enseigne aux étudiants que certains symptômes oculaires peuvent être liés à des problèmes de santé généraux. Les optométristes sont formés pour identifier les différentes maladies qui peuvent se manifester par les yeux et pour travailler avec d’autres professionnels de la santé pour les gérer.

Diabète

Le diabète touchera près de 8 % de la population d’ici 2030, et le dépistage est donc un enjeu crucial. Or, on estime que le diabète n’est généralement diagnostiqué que six à treize ans après son apparition. Un examen de la vue peut raccourcir ce délai puisqu’il permet souvent d’identifier des lésions caractéristiques de la maladie au fond de l’œil avant l’apparition d’autres symptômes du diabète.

Un diagnostic précoce est crucial car dans les cinq ans suivant le diagnostic (soit 11 à 15 ans après le début du diabète), 25 % des patients atteints de diabète de type 1 (diabète juvénile) et 40 % de ceux atteints de diabète de type 2 (diabète de l’adulte) traités à l’insuline développeront des lésions oculaires qui peuvent avoir un impact majeur sur leur vision. Un dépistage précoce et un suivi rigoureux de la santé oculaire réduisent considérablement le risque de cécité, qui peut survenir lorsque la maladie n’est pas traitée.

Démasquer le tueur silencieux

Si le diabète touche un nombre important de patients sans qu’ils le sachent, que dire de l’hypertension artérielle et de l’hypercholestérolémie ? Ces deux pathologies augmentent considérablement le risque de maladie coronarienne ou d’accident vasculaire cérébral dans nos sociétés.

L’œil est le seul endroit du corps humain où les vaisseaux sanguins peuvent être vus sans avoir à pratiquer une incision ou à utiliser des techniques invasives.

– L’hypertension artérielle (surnommée le tueur silencieux) se manifeste par un écrasement des vaisseaux et des signes très spécifiques sur la rétine.

– L’hypercholestérolémie crée des dépôts de cholestérol à l’intérieur des vaisseaux.

– L’athérosclérose est associée à des plaques de Hollenhorst, également visibles à l’intérieur des vaisseaux.

– Le cholestérol peut également être observé au niveau de la cornée (arc lipidique) ou des annexes (xanthélasma).

Dans tous ces cas, très souvent les symptômes ressentis par le patient sont si peu nombreux, ou progressent si lentement, qu’il les considère presque normaux.

Glaucome normotensif ou à angle ouvert

L’absence de symptômes est également la norme dans le cas du glaucome. Cette pathologie du nerf optique est généralement associée à une production excessive d’humeur aqueuse dans l’œil ou à un déficit de son évacuation.

La pression à l’intérieur de l’œil augmente alors et, par différents mécanismes, entraîne la perte de fibres nerveuses dans le nerf. Le champ visuel se rétrécit très lentement (et peut donc passer inaperçu), de sorte que la personne se retrouve avec une vision tunnel après plusieurs années.

Cette perte de vision survient souvent tardivement, et les lésions du nerf optique peuvent être très étendues. Ces lésions sont principalement oculaires, mais peuvent également être induites par l’effet de certains médicaments (comme la cortisone).

Le glaucome normotensif est d’une nature complètement différente. Dans ce cas, la pression à l’intérieur de l’œil reste normale mais le nerf est toujours endommagé. Les mécanismes en jeu sont différents de ceux du glaucome chronique à angle ouvert.

Le glaucome normotensif est souvent associé à une pression artérielle basse ou à des troubles tels que l’apnée du sommeil. S’il est présent, le patient doit être adressé à un médecin de famille pour un examen approfondi.

La maladie du siècle

Le cancer est devenu si répandu et se manifeste de multiples façons qu’on le qualifie de maladie du siècle. Les cancers qui touchent les yeux (rétinoblastome) peuvent également provoquer des métastases aux poumons et au foie.

Là encore, la maladie évolue souvent sans symptômes jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Une détection précoce est donc cruciale, car c’est la survie même du patient qui est en jeu.

D’autres types de pigments rétiniens asymptomatiques (en forme de patte d’ours) peuvent être associés au cancer du côlon, dont le pronostic est très négatif si la prise en charge est retardée.

Une simple mesure du champ visuel peut révéler des anomalies que certains patients ignorent ou qu’ils considèrent comme tellement bénignes qu’ils ne prennent pas la peine de les signaler. Cependant, de nombreuses anomalies du champ visuel cachent des tumeurs cérébrales, comme l’adénome hypophysaire, ou des fibres nerveuses comprimées par des vaisseaux sanguins.

Des mouvements oculaires anormaux, des réponses pupillaires asymétriques, des problèmes soudains de lecture ou l’apparition d’une diplopie sont autant de signaux d’alarme qui nécessitent des investigations oculaires et neurologiques plus poussées.

Plutôt que d’être le miroir de l’âme, les yeux deviennent une fenêtre ouverte sur notre santé globale. C’est pourquoi il est plus important que jamais de consulter régulièrement un ophtalmologiste, même en l’absence de symptômes. De nombreux troubles peuvent être détectés et traités pour minimiser les maladies ou les prévenir complètement.

—Par Langis Michaud, professeur, École d’optométrie, Université de Montréal. Cet article a été publié initialement sur The Conversation, une source indépendante et sans but lucratif de nouvelles, d’analyses et de commentaires d’experts universitaires.