Vos tout-petits et diadèmes préférés ont tous grandi: regardez!

Les tout-petits pas plus.

Cela fait plus de dix ans depuis Tout-petits et diadèmes a frappé le petit écran, mais nous nous retrouvons toujours à penser à ces tykes ambitieux et à leurs mamans intenses. Heureusement, Discovery + vient d’annoncer une émission spéciale en trois parties qui révélera où nos tout-petits préférés et leurs parents impliqués se sont retrouvés.

«Il y a dix ans, sur les scènes à travers l’Amérique, les tout-petits ont participé à des concours de beauté à enjeux élevés», taquine une voix off dans le nouvel aperçu ci-dessus. « Ce ne sont pas seulement les enfants qui concouraient. »

Les tout-petits et les diadèmes: où sont-ils maintenant débutera le jeudi 21 janvier et promet d’emmener les téléspectateurs derrière le rideau de paillettes. Comme la nouvelle bande-annonce le taquine, « Ces petites pépites ont captivé une nation. Maintenant, nous rattrapons ces petits trésors bien-aimés. Voyez comment ils ont grandi! »

Non seulement la nouvelle spéciale décomposera des moments emblématiques avec d’anciens habitués du concours et leurs parents exagérés, mais elle peut également révéler qui l’a toujours.