Vos tests COVID sont-ils vraiment expirés ? Découvrez-le ici

Les cas de COVID-19 ne ralentissent toujours pas, ce qui pourrait signifier que vous examinez votre réserve de kits de test COVID-19 à domicile pour voir s’ils peuvent toujours être utilisés. Nous avons de bonnes nouvelles. Même si votre boîte indique qu’ils ne sont plus bons, il est possible que la durée de conservation ait été prolongée (voir ci-dessous).

Si vous constatez qu’ils ont expiré, vous pouvez désormais commander davantage de tests COVID-19 gratuits via USPS. Par exemple, la boîte de kits de test iHealth que j’avais dit d’utiliser d’ici juillet 2022 et elle n’avait pas été prolongé plus loin alors je l’ai jeté.

Ci-dessous, vous pouvez consulter les tests COVID-19 à domicile répertoriés sur le site Web de la Food and Drug Administration des États-Unis pour voir quelles marques ont vu leur durée de conservation prolongée.

Que signifient les dates d’expiration des tests COVID-19 ?

La date d’expiration indiquée sur votre boîte de tests COVID-19 est le dernier jour où le test devrait être efficace. Généralement, la FDA autorise les kits de tests à domicile avec une durée de conservation d’environ quatre à six moismais cette durée de conservation pourrait être prolongée si le fabricant trouve davantage de données montrant que les tests sont toujours précis au-delà de la date d’expiration.

Puis-je utiliser un kit de test COVID après son expiration ?

À moins que la FDA n’ait prolongé la durée de conservation de votre boîte de tests COVID-19, c’est il n’est pas recommandé de les utiliser après leur expiration. Voici pourquoi : les éléments du test COVID-19 pourraient se dégrader ou se briser avec le temps, conduisant à des résultats de test inexacts ou invalides.

Voyez ci-dessous pour savoir si votre boîte de tests COVID-19 peut toujours être utilisée, car il est possible que le la date d’expiration a été prolongée.

Comment savoir si la durée de conservation de mes tests COVID a été prolongée ?

Si le fabricant constate que la durée de conservation est plus longue que les quatre à six mois prévus, il peut demander à la FDA d’autoriser une date de péremption prolongée. Une fois que cela se produit, le fabricant peut informer les clients des nouvelles dates d’expiration. Cependant, si vous n’avez pas acheté les tests via le fabricant, vous ne recevrez probablement aucune notification.

Pour les dernières informations sur les dates d’expiration de vos kits de test COVID-19, assurez-vous de consulter les directives de la FDA. Page Web des tests de diagnostic COVID-19 en vente libre à domicile.

Sur cette page, la page FDA répertorie les tests COVID-19 par ordre alphabétique, ou vous pouvez utiliser un champ de recherche pour trouver directement votre test. Dans la colonne la plus à droite d’un tableau, la FDA indique la durée de conservation de chaque test et indique si elle a été prolongée. Si la date d’expiration a été prolongée, un lien supplémentaire fournit parfois des informations sur les dates d’expiration exactes pour des lots de tests spécifiques.

Les liens ci-dessous incluent les numéros de lot et les dates d’expiration des marques de tests COVID-19 à domicile dont la date d’expiration a été prolongée par la FDA. Vous pouvez trouver le numéro de lot de votre test COVID à domicile sur sa boîte, généralement sur un autocollant avec sa date de péremption.

Si vous ne voyez rien sur la page de la FDA, vous pouvez également vérifier auprès du fabricant s’il a publié une lettre de la FDA indiquant que ses tests ont été prolongés.