Vos téléspectateurs Home Made Perfect époustouflés alors que la maison de la famille se refait une beauté à couper le souffle de 150000 £

SÉRIE 3 du spectacle de rénovation Your Home Made Perfect est de retour avec un superbe relooking de 150 000 utilisant la magie de la réalité virtuelle.

Le programme BBC Two sur les familles rénovant leurs maisons à l’aide de visualisations technologiques virtuelles est revenu lundi.

5 Your Home Made Perfect est de retour pour la troisième série avec une incroyable métamorphose de 150k

Avec 2,06 millions de personnes à l’écoute, le premier épisode de la nouvelle série a eu son audience la plus élevée de tous les temps et a été l’émission numéro un de BBC Two du jour.

Le coup d’envoi de la série mettait en vedette l’agent du logement Shelley et son mari, chauffeur de taxi, Steven, qui cherchaient à rénover leur maison jumelée dans le sud de Londres.

Dans chaque épisode, une famille se verra présenter deux créations radicalement différentes de deux architectes extraordinaires, avant de décider laquelle concrétiser.

Les architectes Laura Jane Clark et Julian McIntosh ont utilisé la technologie VR pour montrer le potentiel de leurs concepts de rénovation.

5 La gamme talentueuse d’architectes

5 Le couple a opté pour le design de Julian

Le couple a adoré les deux modèles, mais ils ont opté pour l’idée «très monochrome» de Julian.

Ses créations ont créé «des zones fluides dans un plan ouvert pour donner à la famille un nouveau mode de vie connecté.

«Et le double espace a ajouté des tonnes de lumière et de drame.»

Laura a commenté: «Wow, c’est incroyable… il est difficile de croire que c’est la même maison sombre. La cuisine peu pratique a été transformée! »

5 La conception spacieuse et ouverte permet beaucoup plus de lumière

Bien qu’ils soient satisfaits des résultats finaux, ils ont dépassé le budget.

Avec un budget de 100 000 £, le coût total des rénovations de la maison s’est élevé à 150 000 £.

Cependant, le couple était très satisfait des résultats finaux.

La fabuleuse cuisine ouverte comprenait une salle à manger désignée, des plans de travail blancs simples mais élégants et des pendentifs d’éclairage métalliques.

Il y avait également des chaises hautes contemporaines et un coin salon coordonné.

5 Le couple Steve et Shelley sont satisfaits des résultats finaux

Les fans étaient ravis de voir l’émission de relooking revenue sur nos écrans alors que l’un d’eux disait: « Your Home Made Perfect – love it. »

Un deuxième a écrit: « Obsédé par #YourHomeMadePerfect! »

Un autre écrit: «#YourHomeMadePerfect J’adore tout dans ce spectacle! Je suis ravi qu’il soit de retour! «

Your Home Made Perfect est disponible en streaming sur BBC iPlayer.