Vos souvenirs. Leur Nuage.

J’ai beaucoup de peurs en tant que mère. Ma fille en maternelle a récemment appris un jeu dans le bus scolaire appelé « Vérité ou Force ». Mon plus jeune refuse de manger presque n’importe quoi mais Kraft Mac and Cheese. S’ajoute à la liste cette année, aux côtés des influences extérieures et des problèmes de santé, la possibilité que mes filles puissent m’exclure par inadvertance de ma vie numérique.

C’est ce qui est arrivé à une mère du Colorado dont le fils de 9 ans a utilisé son ancien smartphone pour se diffuser nu sur YouTube, et à un père de San Francisco dont le compte Google a été désactivé et supprimé parce qu’il a pris des photos nues de son tout-petit pour le médecin. .

J’ai rapporté leurs expériences pour le New York Times, et alors que je parlais à ces parents, qui étaient stupéfaits et privés de la perte de leurs e-mails, photos, vidéos, contacts et documents importants couvrant des décennies, j’ai réalisé que j’étais également à risque.

Je suis « complaisant avec le cloud », je conserve mes informations numériques les plus importantes non pas sur un disque dur à la maison, mais dans l’immense sous-sol numérique fourni via les serveurs des entreprises technologiques. Google offre à tous les utilisateurs 15 gigaoctets gratuits, soit un quart de ce qui est standard sur un téléphone Android, et je n’ai pas réussi à le maximiser en 18 ans d’utilisation des nombreux services de l’entreprise.