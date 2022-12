Vos rituels de vacances – The New York Times

“Notre rituel de vacances consiste à étirer des buñuelos sur une étamine sur notre genou plié. Nous utilisons une recette familiale secrète que ma sœur aînée n’a pas encore partagée. Chacun participe à une chaîne de montage selon son savoir-faire, mélange, forme des testales, étale des tortillas parfaitement rondes, les étire, puis les fait frire jusqu’à ce qu’elles soient dorées ! — Elma Cadena, San Antonio, Texas

« Ma famille et moi brûlons une bûche de Noël au solstice d’hiver. Nous trouvons un morceau de bois de forme étrange ou très gros, le décorons avec des brindilles, des baies, du feuillage et d’autres objets comme bon nous semble, puis nous attachons une note ou faisons une marque sur la bûche indiquant une intention que nous avons pour l’année à venir. ” — Candace Abraham, Newport, Wash.

« J’ai sur moi un billet de 100 $ pour donner un pourboire à quelqu’un au hasard. Je vaque à mes occupations et quand je trouve cette personne qui a besoin d’un remontant, je plante le gros billet comme je le ferais normalement : dans la main du coiffeur, pot au café, porte-billets pour le serveur. Et ne restez pas là pour la réaction. Laissez-les profiter de leur surprise en privé ! — Jackie Shapiro Brooker, Greenville, Caroline du Sud

«La tradition de plus de 20 ans de la famille de mon mari d’un dîner de réveillon de Noël que nous appelons« mishy mashy ». Il y a une règle : chaque personne doit apporter ou fabriquer un aliment qu’elle veut manger. Tout est jeu, et aucun jugement n’est autorisé. Des bretzels moelleux ? Miam! Soupe aux huîtres ? D’ACCORD! Du fromage en forme de renne que vous venez d’acheter ? Cela semble bon!” —Jen Bowerman, Traverse City, Michigan.

“Quand j’étais au début de la vingtaine, nous avons perdu mon frère de 22 ans d’un cancer juste avant Noël. Pour faire face, ma mère et moi avons suivi un cours où nous avons construit une maison en pain d’épice entièrement à partir de zéro. Plus de 40 ans plus tard, je continue à en faire un à chaque saison de Noël avec mes filles. — Beth Q. Reynolds, Hopkinton, Mass.