Vos retire les assignations à comparaître, mettant fin à l’enquête électorale du Wisconsin

MADISON, Wisconsin (AP) – Le chef de l’Assemblée républicaine du Wisconsin a retiré vendredi les citations à comparaître soumises dans le cadre d’une enquête dirigée par le GOP sur les élections de 2020, marquant la fin d’une entreprise de 14 mois qui n’a fourni aucune preuve de fraude électorale.

Le président Robin Vos a retiré les assignations à comparaître que Michael Gableman, l’ancien juge de la Cour suprême du Wisconsin qu’il a embauché pour examiner les résultats des élections de 2020, a soumis aux maires et autres responsables de tout l’État. Vos, le républicain le plus puissant de l’État, a limogé Gableman il y a deux semaines après avoir remporté de justesse une élection primaire contre un nouveau venu politique soutenu par Donald Trump.

Vos a également retiré les assignations à comparaître adressées à la Commission électorale du Wisconsin, à son administrateur et à deux membres de la commission.

Le maire de Madison, Satya Rhodes-Conway, faisait partie des responsables de la ville qui ont été assignés à comparaître. Lors du retrait, le procureur de la ville, Michael Haas, a déclaré dans un communiqué que l’enquête n’avait fait que nuire à la confiance du public dans les élections “malgré le gaspillage de plus d’un million de dollars de l’argent des contribuables”.

Le procureur général Josh Kaul, un démocrate, a émis une note similaire.

“L’automne dernier, j’ai demandé la clôture de cette fausse enquête et nous avons contesté plusieurs assignations à comparaître”, a tweeté Kaul. “Bien que cela n’aurait pas dû prendre autant de temps, je suis heureux que “l’enquête” soit terminée et que les assignations à comparaître aient finalement été retirées.”

L’avocat de Gableman, James Bopp, a déclaré à l’Associated Press que Vos avait retiré toutes les citations à comparaître que Gableman avait soumises.

“La dernière partie de l’enquête cherchait à se conformer aux assignations à comparaître et maintenant elles ont été retirées, donc l’enquête est terminée”, a déclaré Bopp.

La victoire du président Joe Biden dans le Wisconsin par près de 21 000 voix a résisté aux recomptages, à de multiples poursuites étatiques et fédérales et à plusieurs examens, y compris l’enquête de Gableman, qui a suscité des critiques bipartites pour la manière dont elle a été menée.

Parmi les citations à comparaître retirées, il y en avait une soumise au maire de Green Bay, Eric Genrich, que Gableman cherchait à emprisonner aux côtés de Rhodes-Conway avec un procès intenté en décembre dernier alléguant qu’ils n’avaient pas respecté ses citations à comparaître. Une audience est prévue mardi pour déterminer le statut de cette poursuite.

Le bureau de Genrich n’a pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques du vendredi après-midi demandant des commentaires.

“Le président Vos a finalement reconnu qu’il fallait mettre fin à cet exercice cynique et diviseur”, a déclaré Haas.

Harm Venhuizen est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Harm sur Twitter.

Harm Venhuizen, Associated Press