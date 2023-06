Vos rappels de l’Assistant Google ont été déplacés

Nous vous avons déjà informé de ce changement il y a une semaine, en vous fournissant même des instructions sur la façon d’effectuer le changement, mais Google accélère maintenant les choses – vos rappels Google passent à Google Tasks et vous pouvez tout configurer immédiatement.

Dans le dernier avis, Google envoie des e-mails pour vous dire que « Vos rappels bougent! » L’e-mail indique clairement que les gens le demandaient, semble-t-il, avec une ligne d’ouverture du type « Vous avez demandé, nous avons répondu – vos rappels trouvent une nouvelle maison ».

Est-ce parce que tous vos rappels cachés dans l’assistant Google étaient déroutants et pas du tout faciles d’accès ? Probablement. À un moment donné, je pense que j’ai arrêté d’utiliser l’Assistant pour les rappels car ils étaient pénibles à gérer. J’ai certainement trouvé à plusieurs reprises d’anciens rappels qui figuraient dans ma liste de rappels des semaines ou des mois plus tard et qui ont été laissés en suspens parce qu’ils étaient tellement hors de vue qu’ils n’ont jamais été traités. Avoir tous mes rappels dans une application dédiée comme Google Tasks est un changement bienvenu.

Pour ceux qui n’ont pas suivi – oui, Google tue les rappels dans Google Assistant et les déplace vers Google Tasks. Vous pouvez toujours définir des rappels en criant à l’assistant : « Hey Google, rappelle-moi de prendre une douche à 16 heures », comme vous le faisiez auparavant. Cependant, à l’avenir, ces rappels apparaîtront dans Google Tasks. De cette façon, lorsque vous chercherez des rappels plus tard, vous n’aurez qu’à ouvrir les tâches ou à les gérer à partir du widget Tâches au lieu de dire « Hey Google, montre-moi mes rappels ».

Si vous n’avez pas encore effectué le changement, vous pouvez le faire en vous rendant sur assistant.google.com/reminders/move sur votre ordinateur ou votre téléphone. Vous pouvez également simplement dire « rappels » dans Google Assistant et il devrait ensuite vous guider à travers un didacticiel sur la commutation. C’est super facile et prend 1 minute. Il migrera même tous vos rappels restants de l’assistant vers les tâches.

Étiez-vous tous en train de demander cela comme le dit Google ?