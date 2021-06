Vos propres films d’arrière-cour, sur un budget

Cet article fait partie du Bulletin d’information sur la technologie. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Nous mélangeons les choses et aujourd’hui, nous entendrons Geoffrey Morrison et Adrienne Maxwell, nos amis de Wirecutter, un site de recommandation de produits appartenant au New York Times. Ils ont des conseils sur la façon de faire une salle de cinéma dans la cour cet été. Créer votre propre salle de cinéma en plein air à la maison peut apporter beaucoup de joie à votre famille, mais bien que l’installation soit facile (vous n’avez besoin que de peu de choses), les coûts peuvent s’accumuler rapidement. Un bon projecteur peut coûter mille dollars ou plus, et un écran extérieur dédié vaut facilement quelques centaines – et c’est avant d’ajouter un lecteur multimédia ou un système audio. Si vous souhaitez maintenir le coût de l’ensemble du système autour de 1 000 $ (nous savons que ce n’est pas vraiment bon marché non plus), voici ce que nous choisirions. (Si vous êtes en mesure de dépenser plus, consultez l’article complet de Wirecutter que nous avons récemment publié pour plus de suggestions de produits).

Un projecteur De nombreux projecteurs domestiques d’aujourd’hui sont suffisamment petits et légers pour être transportés à l’extérieur et posés sur une table, mais ils sont suffisamment lumineux pour produire une grande image (100 pouces de diagonale ou plus). Le BenQ HT2050A (750 $) est notre projecteur économique préféré pour le cinéma maison, et les mêmes caractéristiques qui le rendent idéal à l’intérieur le rendent également idéal pour une soirée cinéma en plein air : il fournit une image lumineuse et détaillée avec une meilleure couleur et un meilleur contraste que les autres dans sa classe de prix. Pour une petite cour où la distance entre le projecteur et l’écran est inférieure à 10 pieds, le BenQ HT2150ST similaire (800 $) est un meilleur choix car il utilise un objectif à courte focale pour produire une image plus grande à partir d’une distance plus courte. Si vous cherchez quelque chose de moins cher et d’encore plus facile à installer à l’extérieur, vous pouvez opter pour un projecteur portable comme le robuste GS2 de BenQ (600 $), qui possède une batterie rechargeable intégrée et quelques applications de streaming internes (donc vous ne pouvez pas besoin de connecter le lecteur multimédia ci-dessous). Mais sachez que ces projecteurs portables à bas prix sont considérablement plus gradateurs, vous ne pourrez donc pas obtenir une image aussi grande qu’avec des projecteurs pleine taille. Un écran » Une grande feuille blanche est la solution d’écran extérieur la plus abordable qui peut toujours fournir une image décente. (Vous pouvez également projeter l’image sur un mur, mais vous verriez chaque petite texture du mur.) Nous avons obtenu des performances étonnamment bonnes de ces feuilles Target (à partir de 50 $) lorsque nous les avons testées pour notre guide des écrans de cinéma en plein air, mais toute feuille propre et blanche que vous avez devrait fonctionner.

Vous devrez peut-être prévoir le coût des fournitures pour sécuriser la feuille afin qu’elle ne se plisse pas ou ne se plisse pas. Cela peut être aussi complexe que la construction d’un cadre en bois ou aussi simple que de serrer quelques vis ou de coller la feuille sur un mur. Un lecteur multimédia Fini le temps où vous eu pour apporter un lecteur Blu-ray ou DVD dans la cour avec le projecteur. Vous pouvez toujours le faire, mais une clé de streaming est une option beaucoup plus simple car elle se connecte directement à l’entrée HDMI d’un projecteur, est alimentée par sa connexion USB et utilise le Wi-Fi de votre maison pour diffuser des films depuis Netflix, Hulu ou vos autres services. Le Roku Streaming Stick + est notre conception de bâton préférée (50 $). Certains projecteurs, comme le BenQ GS2 mentionné ci-dessus, ont des applications de streaming intégrées, vous n’aurez donc peut-être pas du tout besoin de connecter un lecteur multimédia. Un meilleur orateur Tous les projecteurs que nous avons mis en évidence ci-dessus ont des haut-parleurs intégrés, mais les performances sont médiocres (c’est un euphémisme). Nous ne nous attendons pas à ce que quiconque trimballe un système de son surround complet dans la cour, mais un bon haut-parleur portable sera une énorme amélioration. Nous recommandons une variété de haut-parleurs portables pour la lecture de musique qui conviennent aux chantiers de toutes tailles, mais le Soundcore Rave Neo (100 $) se distingue comme une option abordable qui a une bonne capacité dynamique et un peu plus de basses pour la lecture de films. Vous pouvez faire passer un câble audio entre le projecteur et le haut-parleur ou, selon le projecteur que vous choisissez, diffuser l’audio sans fil via Bluetooth. Un nombre croissant de projecteurs offrent une sortie Bluetooth : le BenQ GS2 le fait, mais pas le HT2050A et le HT2150ST. Vous pouvez facilement ajouter Bluetooth avec un émetteur Bluetooth séparé comme le 1Mii B03 (55 $), ou si vous utilisez le Roku Streaming Stick+, vous pouvez sortir l’audio via l’application Roku de votre téléphone et coupler le téléphone au haut-parleur. Un inconvénient potentiel de l’approche Bluetooth est qu’elle peut créer des problèmes de synchronisation labiale, où l’audio et la vidéo ne s’alignent pas parfaitement.

C’est ça. Même si vous avez acheté les articles les plus chers que nous avons répertoriés, votre total serait de 1 000 $ ; optez pour un projecteur moins cher et vos coûts diminuent encore plus. Construire votre propre théâtre en plein air ne doit pas être un énorme investissement de temps ou d’argent, et la récompense est une excellente configuration qui peut vous apporter, à vous et à votre famille, du plaisir pendant de nombreuses saisons à venir. Avant de partir… Votre zoom ne tue probablement pas la planète : De nouvelles recherches révèlent que la plupart des utilisations de la technologie ne consomment pas autant d’énergie que les pessimistes le craignaient en raison des améliorations rapides de l’efficacité, écrit mon collègue Steve Lohr. Mais oui, les chercheurs ont déclaré que la fuite d’énergie de l’exploitation minière de Bitcoin pourrait être un problème.

Ce concert est-il un travail d’espionnage ? Le Wall Street Journal parle d’une application appelée Premise qui rémunère les gens dans la plupart des pays à faible revenu pour faire de petites tâches comme compter les guichets automatiques ou prendre des photos de sites religieux. Les données sont transmises à des clients commerciaux, ainsi qu’à l’armée américaine et aux gouvernements étrangers, à des fins de reconnaissance de base et de collecte de renseignements. (Abonnement requis.)

Une manifestation collective sur TikTok : Pour faire prendre conscience de ce qu'ils considèrent comme un manque de crédit et d'influence pour la créativité noire, certains utilisateurs noirs largement suivis de TikTok refusent de publier des danses sur une nouvelle chanson qui a été essentiellement conçue pour susciter un engouement pour la danse dans l'application, mes collègues Taylor Lorenz et Laura Zornosa écrivent. Bisous à ça Un bébé cygne (un cygne, me disent les interwebs) fait un tour sur le dos de maman cygne.