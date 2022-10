Vos primes d’assurance automobile pourraient bientôt augmenter. Voici ce que vous pouvez faire pour soulager la douleur

Si vous devez renouveler votre assurance automobile prochainement, préparez-vous à une éventuelle augmentation de taux sur votre avis de renouvellement.

Plus de deux douzaines de compagnies d’assurance privées en Ontario ont reçu l’autorisation de l’organisme de réglementation provincial d’augmenter les primes au cours des prochains mois, et les experts de l’industrie affirment que la tendance devrait se poursuivre.

“J’aimerais avoir de bonnes nouvelles pour les consommateurs, mais tout ce que j’entends, c’est que les taux augmentent”, a déclaré John Shmuel, rédacteur en chef du site Web d’assurance et de finance Ratesdotca.

“Je ne sais vraiment pas si de nombreuses compagnies d’assurance pourront actuellement maintenir leurs tarifs d’assurance automobile à plat.”

En plus des taux d’inflation les plus élevés depuis des décennies, des primes d’assurance automobile plus élevées seraient un autre coup dur pour le portefeuille des consommateurs ontariens. Mais la bonne nouvelle est qu’il existe des moyens de réduire ce que vous payez.

Ralentissement de la conduite en cas de pandémie

Au cours des deux dernières années et demie, les compagnies d’assurance automobile ont traité moins de réclamations par rapport à la période pré-pandémique. Les fermetures et le passage au travail à domicile ont entraîné moins de conducteurs sur les routes et moins d’accidents. Les entreprises ont réagi en baissant les tarifs, les maintenant inchangés. Certains offraient même des rabais aux clients.

L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), qui supervise le marché de l’assurance automobile et est responsable de l’évaluation et de l’approbation de toute hausse de taux, n’a approuvé aucune augmentation de taux en 2020 et une seule en 2021 — de 0,29 %. Mais cette année, la FSRA a approuvé 31 augmentations de taux, selon un base de données publique sur son site Web.

Les entreprises cherchent à augmenter les taux maintenant parce que leurs coûts augmentent à mesure que les taux de conduite reviennent à la normale, a déclaré Shmuel.

“Partout où vous regardez dans le système, il y a juste plus de coûts”, a-t-il déclaré.

L’inflation fait grimper le coût des voitures neuves, d’occasion et de location ainsi que des pièces automobiles. Les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement rendent difficile l’obtention de pièces à temps.

Certaines des raisons de la hausse des coûts pour les compagnies d’assurance sont antérieures à la pandémie, a déclaré Shmuel, comme la façon dont la conception de plus en plus complexe des voitures a rendu plus difficile leur réparation.

Un récent pic de vols de voitures dans la région du Grand Toronto pourrait également exercer une pression à la hausse sur les tarifs, car les compagnies d’assurance paient davantage pour remplacer les véhicules volés, a déclaré Shmuel.

Un aperçu des véhicules garés dans le quartier Lawrence et Dufferin de Toronto, qui a connu une augmentation des vols de voitures. De nombreux véhicules ici sont pris dans les allées des rues résidentielles. Les experts affirment que la flambée des vols de véhicules fait grimper les taux d’assurance automobile en Ontario. (Radio-Canada)

Mary Kelly, professeure de finance à l’Université Wilfrid Laurier de Waterloo, en Ontario, a déclaré que le coût de la prestation de soins de santé aux victimes d’accidents, comme les prestations de réadaptation et d’invalidité, est un autre facteur qui fait grimper les coûts pour les compagnies d’assurance.

“Nous savons que les frais médicaux augmentent toujours [so if] la probabilité que vous ayez un accident est plus grande parce que nous sommes revenus aux niveaux d’avant la pandémie, alors ces coûts vont également augmenter », a déclaré Kelly.

Kelly a déclaré que l’augmentation ou non de vos tarifs dépendait de la compagnie auprès de laquelle vous souscrivez votre assurance, de votre lieu de résidence et d’autres caractéristiques qui entrent en compte dans votre prime, telles que l’historique de vos réclamations et le type de véhicule que vous conduisez.

Façons de réduire vos tarifs

Les experts disent qu’il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour soulager la douleur de la hausse des taux d’assurance.

Faites le tour et comparez les tarifs. Contrairement à d’autres provinces du Canada qui n’ont qu’un seul assureur public, l’Ontario compte des dizaines d’entreprises qui offrent de l’assurance automobile. Cela permet de comparer les plans et les prix. Parlez à un courtier d’assurance ou consultez un site Web de comparaison de prix pour trouver un taux qui vous convient. Kelly a recommandé aux jeunes conducteurs de rechercher des forfaits qui facturent en fonction de la quantité qu’ils conduisent, ce qui peut entraîner des tarifs plus bas les mois où ils ne prennent pas trop souvent le volant.

Choisissez la couverture qui vous convient. Les conducteurs de voitures plus anciennes ayant peu de valeur marchande voudront peut-être envisager de ne pas acheter de couverture complémentaire facultative comme la collision et la couverture complète. Par exemple, si vous possédez une voiture de 15 ans qui vaut moins de 500 $, cela n’en vaut peut-être pas la peine ou même la possibilité de la remplacer après un accident.

Combinez votre assurance. Les entreprises offrent souvent des rabais aux clients qui souscrivent une assurance habitation, automobile et/ou locataire auprès de la même entreprise.

Augmentez votre franchise. La franchise est le montant que vous payez pour les réparations ou le remplacement avant qu’une compagnie d’assurance ne commence à payer une réclamation. La plupart des entreprises offrent le choix de payer une franchise de 500 $ ou 1 000 $. Choisir d’opter pour une franchise plus élevée réduira la prime que vous payez mensuellement, ce qui pourrait entraîner d’importantes économies pour les conducteurs qui passent une longue période sans faire de réclamation.

Installez des pneus d’hiver. De nombreuses compagnies d’assurance offrent un rabais aux conducteurs qui achètent et installent des pneus d’hiver.

Vérifiez si vous êtes admissible à un programme d’affinité. Les gens peuvent souvent avoir accès à des réductions par le biais d’organisations, d’associations, d’organisations à but non lucratif et de clubs