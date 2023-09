Vos préparations de repas peuvent nuire à votre santé. Voici ce qu’il faut savoir

Si vous mangez les mêmes repas chaque semaine, vous n’êtes pas seul : Préparation des repas c’est parfois tout ce que je peux faire avec un emploi du temps chargé. Disposer cinq récipients du même déjeuner et dîner pour la semaine peut être une option de cuisine populaire – et facile –, mais elle présente quelques inconvénients majeurs. Si vos repas répétés ne sont pas équilibrés, ils peuvent priver votre corps des nutriments dont il a besoin. Sans oublier que cela peut être fastidieux.

Est-il acceptable de manger les mêmes repas chaque jour ?

Déterminer quoi manger chaque jour peut prendre beaucoup de temps et être carrément épuisant. Non seulement cela nécessite de la planification, mais cela nécessite parfois beaucoup de temps de cuisson.

La création de repas quotidiens demande beaucoup de travail, et plus vous mangez de choses différentes, plus cela demande de travail. Pour cette raison, il peut être intéressant de préparer une série de dîners et de déjeuners en même temps à manger tout au long de la semaine. Cela vous évite de travailler chaque jour à l’heure des repas et vous donne plus de temps pour vous détendre.

Cependant, manger les mêmes repas jour après jour n’est peut-être pas le meilleur pour votre santé, même si vous mangez repas sains. D’une part, à moins que vous ne mangiez chaque jour des repas parfaitement équilibrés, il y a de fortes chances que vous manquiez certains nutriments nécessaires en ne diversifiant pas votre assiette. Vous pourriez aussi être entraver votre microbiome intestinal ou même vous empêcher de perdre du poids si vous essayez de le faire.

Problèmes de santé à considérer

wmaster890/Getty Images

Manger tout le même jour après jour peut être facile pour votre emploi du temps, mais votre corps bénéficie grandement de la variété. UN variété dans l’alimentation peut aider votre microbiome, garantir que vous obtenez toutes les vitamines et tous les nutriments dont vous avez besoin et divertir votre palais. Au bout d’un certain temps, il devient certainement ennuyeux de manger de manière répétitive – et cela peut également avoir un impact sur votre santé. perte de poids si vous essayez de perdre quelques kilos. Voici ce que vous devez savoir.

Mauvaise santé intestinale

Lorsque vous changez ce que vous mangez à chaque repas, votre intestin reçoit toutes sortes de bactéries différentes – et c’est une bonne chose ! Des études ont montré que diverses bactéries peuvent garder votre intestin en bonne santésurtout si vous mangez les bons aliments avec la bonne combinaison de bonnes bactéries. Lorsque vous mangez constamment la même chose, vous ne donnez pas à votre microbiome la possibilité de rencontrer de nouvelles bactéries, ce qui signifie que vous pouvez tomber malade plus souvent. Pire encore, si vous mangez constamment les mêmes aliments de mauvaise qualité et malsains, votre intestin a encore moins de chances de passer par les bonnes bactéries pour vous garder en bonne santé.

Carences en vitamines possibles

Les Etats Unis Administration des aliments et des médicaments a des lignes directrices sur ce que les adultes devraient consommer chaque jour en termes de vitamines, que ce soit par le biais d’aliments ou de suppléments. Très probablement, vous n’obtiendrez pas la valeur quotidienne recommandée de chaque vitamine dont votre corps a besoin – pour la santé cardiaque, la santé des os et plus encore – si vous mangez les mêmes repas jour après jour. Bien que prenant vitamines quotidiennes sous forme de suppléments peut aider votre corps à obtenir ce dont il a besoin, des recherches ont montré que les suppléments ne sont pas toujours aussi efficaces comme obtenir votre vitamines provenant des aliments. En variant les aliments que vous mangez chaque jour, vous pouvez vous assurer que votre corps reçoit toutes les vitamines dont il a besoin avec un minimum de suppléments.

Le saumon et d’autres aliments nutritifs peuvent vous aider à mieux dormir Mike Kemp/Getty Images

Manque de nutriments clés

De la même manière que les mêmes repas peuvent vous priver des vitamines dont vous avez besoin chaque jour, ils peuvent également vous priver d’autres nutriments, comme les protéines et les fibres. Encore une fois, comme vos repas ne répondent probablement pas à toutes les valeurs dont vous avez besoin chaque jour en vitamines et en nutriments, vous pourriez ne pas en consommer suffisamment. Votre corps a besoin de suffisamment de protéines pour maintenir toutes ses cellules en bonne santé – et pour créer de nouvelles cellules – et votre corps a besoin de fibres pour réguler la glycémie.

Fibre vous aide également à rester régulier, et si vous n’en ingérez pas suffisamment, vous pouvez vous en remettre. Les autres nutriments que votre corps tire de l’alimentation sont les glucides et les graisses, qui donnent tous deux de l’énergie à votre corps. Bien que ces mots puissent sembler « mauvais » si vous suivez un régime, votre corps a en fait besoin de ces éléments pour garder tout votre système sous contrôle. Il s’agit simplement de choisir les bonnes sources pour rester en bonne santé.

Perdre des opportunités d’élargir votre palais

En fin de compte, préparer le même repas pour chaque jour ou chaque semaine peut être facile, mais c’est ennuyeux. Il y a tellement d’aliments incroyables à déguster autour de vous, et chaque jour est une nouvelle occasion d’essayer quelque chose de nouveau. Même si vous êtes un mangeur difficile et que vous ne voulez pas trop sortir de votre zone de confort, vous pouvez modifier la façon dont vous préparez vos aliments et les accompagnements que vous incluez.

Élargir vos horizons – et votre palais – peut rendre l’heure des repas plus intéressante. C’est aussi l’occasion de vous assurer que vous êtes avoir une alimentation bien équilibrée avec toutes les vitamines et nutriments nécessaires dont votre corps a besoin. De plus, si vous cherchez à perdre du poids, modifier la façon dont vous obtenez vos nutriments peut aider votre corps à continuer à brûler les graisses et à perdre du poids.

Si vous souhaitez égayer votre palais, essayez de consulter votre marché de producteurs local pour trouver de nouveaux ingrédients avec lesquels cuisiner ou essayez un service de livraison de repas. Ces kits de repas sont un excellent moyen d’essayer de nouveaux aliments que vous pourrez recréer plus tard.

Conclusion

Créer un régime composé d’aliments complets et diversifiés peut non seulement garantir que votre corps reçoive toute la nutrition dont il a besoin, mais également garder votre estomac et votre cerveau satisfaits. Préparer une variété d’aliments sains peut garder votre corps en bonne santé de plusieurs manières et cela continuera à rendre les repas intéressants. Même si vous cherchez à gagner du temps sur la préparation des repas, vous pouvez toujours modifier ce que vous préparez afin de toujours donner à votre corps exactement ce dont il a besoin.