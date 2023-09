Vos Pixel 5 et Pixel 4a 5G sont au bout du chemin

Vous avez peut-être remarqué hier avec la sortie d’Android 14 QPR1 Beta 1 que la liste des appareils pris en charge s’est raccourcie. Il manque deux appareils et c’est parce que ces deux appareils, le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G, sont sur le point d’atteindre leur fin de vie.

Les Pixel 5 et Pixel 4a 5G ont été introduits fin septembre 2020, mais ont ensuite été lancés séparément en octobre et novembre respectivement. Étant donné que ces deux éléments étaient antérieurs à l’arrivée de la gamme Pixel 6, où Google a étendu les années de support des mises à jour à 5 ans, ils suivent l’ancien calendrier de 3 ans. Cela fait trois ans que ces deux téléphones nous sont parvenus pour la première fois, si vous pouvez le croire.

Google les a exclus de la mise à jour Android 14 QPR1 Beta 1 hier, car cette mise à jour QPR1 passera par plusieurs versions avant de devenir stable en décembre. Il s’agit de la mise à jour de décembre après tout, pour ceux qui ne savent pas exactement quel est le timing. Ainsi, comme cette mise à jour ne sera disponible qu’en décembre, cela se situe en dehors de la fenêtre de support logiciel pour le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G. Ces deux téléphones ne verront plus les mises à jour après octobre et novembre.

Nous sommes donc clairs : ces deux téléphones verront toujours la mise à jour stable vers Android 14 à tout moment. Ils resteront ensuite sur Android 14, éventuellement avec un dernier correcteur de bugs à un moment donné. Pour l’instant, cependant, rien n’indique qu’ils seront mis à jour vers QPR1.

Comme le Pixel 4a qui ne reçoit plus de mises à jour depuis ce mois-ci, il est peut-être temps d’envisager de passer à un nouveau téléphone. Non seulement vous disposez d’un flux constant de offres sur le Pixel 7 et Pixel 7 Proles Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront également là dans quelques semaines.

Encore une fois, assurez-vous de vérifier le calendrier de mise à jour du Pixel pour voir quand votre téléphone, votre pliable ou votre tablette cessera de recevoir des mises à jour.