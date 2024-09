Vos photos pourraient remporter des prix ! Montrez vos plus belles photos de « Summer in the City »

Si vous êtes comme moi, vous avez pris un tas de photos torrides au cours de l’été. Peut-être qu’elles ont eu beaucoup d’amour sur Instagram, ou peut-être qu’elles sont toujours sur votre carte mémoire… mais elles pourraient vous faire gagner des prix photo épiques, et même vous permettre d’être exposé lors d’un salon professionnel !

Digital Camera World et Cewe – la société de photographie numéro un en Europe, reconnue pour l’impression et les livres photo primés depuis 1961 – se sont associés pour lancer une entreprise de photographie de premier plan. Concours de photographie « L’été en ville ».

Participez à nos concours pour avoir la chance de gagner des prix fantastiques, notamment des bons Cewe, des œuvres d’art murales personnalisées, un abonnement d’un an à notre publication sœur, Magazine d’appareils photo numériqueset la possibilité d’exposer vos photographies sur le stand Cewe au salon international de la photographie et de la vidéo à Londres en mars prochain.

De plus, vous pouvez également inscrire votre image au Cewe Photo Award, le plus grand concours de photographie gratuit au monde, qui propose plus de 1 000 prix d’une valeur de 279 000 $ / 209 000 £ / 410 000 AU$.

Il est temps que vos photos soient vues par un public photographique mondial et que votre travail reçoive la reconnaissance – et peut-être la récompense – qu’il mérite.

Les images seront jugées par un panel d’experts de Digital Camera World et de Cewe, y compris des juges de grands concours photo, et nous avons hâte de voir vos plus belles photos de l’été.

Peut-être s’agit-il d’un portrait de rue estival, d’un coucher de soleil brillant sur un horizon de gratte-ciels, d’une photo de drone audacieuse, d’une image narrative épique de vos dernières vacances, d’une photographie culinaire d’un plat délicieux fondant sous la chaleur… quelle que soit votre interprétation du thème « L’été en ville », nous voulons le voir !

Pour participer au concours et connaître tous les détails, rendez-vous sur la page du concours sur le site Web de Cewe. Bonne chance !

