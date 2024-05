Vos médicaments contre le cholestérol provoqueront-ils le diabète ?

Votre médecin vous recommande de commencer à prendre un médicament à base de statine pour réduire votre taux de cholestérol. Elle dit : « Crestor réduira votre mauvais cholestérol et réduira le risque de formation de plaque dans vos artères, qui peut provoquer une maladie coronarienne, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. »

Vous avez lu toutes sortes de choses en ligne sur les statines, et l’une des plus récentes était celle-ci : les statines provoquent le diabète. Vous répondez : « Non merci, j’ai lu que les statines sont mauvaises pour la santé et peuvent provoquer le diabète. »

Votre médecin vous dit : « C’est rare, mais bien sûr, la glycémie peut augmentez les statines. Un peu. Mais vous souffrez déjà de prédiabète, ce qui augmente quelque peu votre risque de maladie cardiaque. Même si nous ne voulons certainement pas vous faire basculer dans le diabète, votre risque sur 10 ans d’avoir un événement cardiovasculaire majeur comme une crise cardiaque est estimé à environ 13 %. C’est au-dessus du seuil recommandé par les experts pour démarrer une statine. Nous nous attendons à ce que votre risque de 13 % d’événements indésirables soit réduit de 30 % au cours des 3 à 5 prochaines années si vous commencez à prendre ce médicament. Et plus vous prenez cette statine longtemps, mieux c’est. Bien sûr, une glycémie légèrement plus élevée peut également augmenter votre risque cardiovasculaire, mais cette légère augmentation du risque est déjà intégrée dans de nombreuses études qui ne cessent de montrer une réduction globale de plus de 30 % des problèmes cardiaques.

Vous répondez : « Eh bien, j’ai également lu que les statines peuvent causer des problèmes musculaires, perturber nos mitochondries, probablement provoquer une prise de poids, et que vos calculatrices surestiment le risque, à tel point que près de la moitié des adultes américains et jusqu’à 87 % des hommes âgés de 60 ans. -75 ans seraient éligibles à un traitement aux statines sur la base de ces calculateurs… ce qui semble excessif, ne trouvez-vous pas, docteur ?

Votre médecin répond : « Wow. Tadow. C’était impressionnant. J’admets que la totalité des preuves concernant les risques et les avantages des statines est écrasante à synthétiser par un seul cerveau humain. Nous sommes donc nécessairement réductionnistes à ce sujet. Les statines fonctionnent mieux chez les personnes à risque plus élevé et avec un horizon temporel plus long, les calculateurs constituent la norme de soins et la plupart des cardiologues que je connais prennent une statine. Ils sont plutôt intelligents, non ? Rentrons tous les deux à la maison ce soir et lisez cet article de synthèse horriblement compliqué mais excellent à propos des statines. Mais pour aujourd’hui, permettez-moi au moins de répondre à votre question sur les statines et le risque de diabète, sur la base d’une nouvelle méta-analyse publiée cette année. »

Vous dites : « Ça a l’air bien… comme des idées vitales et négligées que votre médecin de famille pourrait partager, si seulement nous avions plus de temps. »

UN grande méta-analyse a été publié récemment dans La Lancette. Les chercheurs ont analysé 23 essais contrôlés, randomisés et en double aveugle de qualité supérieure sur statines contre placebo réévaluer la relation entre le diabète et l’utilisation de statines. Le point global à retenir était le suivant :

Les données regroupées suggèrent que les patients qui prennent statines à haute dose Ont environ Risque 1 % plus élevé chaque année pour le diabète nouvellement diagnostiqué.

Faut-il donc abandonner les statines ? Bien sûr que non. Mais voici quelques nuances examinées :

1. Le diabète est une maladie chronique courante qui augmente le risque de diverses complications graves, notamment des événements cardiovasculaires, et double le risque de décès toutes causes confondues. Nous devrions donc prendre au sérieux ne serait-ce qu’un cas supplémentaire de diabète pour 100 personnes traitées par statines.

2. Le risque de conséquences cardiovasculaires augmente progressivement à mesure que la glycémie augmente, même en dessous du seuil diagnostique du diabète. Donc n’importe lequel augmenter dans la glycémie doit être pris au sérieux. Mais surtout pour les personnes à haut risque de maladie cardiovasculaire, ou celles qui en sont déjà atteintes, essai après essai a montré que les avantages des statines l’emportent sur les risques. Toute augmentation de la glycémie est prise en compte dans les résultats finaux, qui montrent de manière assez constante une réduction d’environ 30 à 40 % des maladies cardiovasculaires et des événements chez les personnes traitées à plus haut risque. Les avantages l’emportent sur les risques, et les risques liés au diabète sont intégrés dans les chiffres finaux.

3. Passons aux chiffres réels. Mettez vos bottes. Cette méta-analyse a révélé que thérapie aux statines:

Augmente le risque de développer un nouveau diabète de 10 % statines d’intensité faible/modérée . Mais il s’agit d’un risque relatif. En utilisant nos compétences statistiques ninja, on est rassuré par l’augmentation du risque absolu ici : seulement 1,3 % des personnes sous statines de faible intensité développent un diabète par an traité, contre 1,2 % sous placebo. Par conséquent, votre risque supplémentaire avec ces médicaments pourrait être aussi faible que 0,1 % de chance supplémentaire de développer un diabète. Statines de faible intensité inclure : simvastatine 10 mg, fluvastatine 20 à 40 mg, lovastatine 20 mg, pitavastatine 1 mg et pravastatine 10 à 20 mg. Statines d’intensité modérée comprennent l’atorvastatine 10 à 20 mg, la rosuvastatine 5 à 10 mg et la simvastatine 20 à 40 mg, la fluvastatine 80 mg, la lovastatine 40 mg, la pitavastatine 2 à 4 mg et la pravastatine 40 à 80 mg.

Le traitement par statines augmente de 36 % le risque de développer un nouveau diabète. statines de haute intensité . Mais il s’agit là aussi d’un risque relatif. Le risque absolu ici était de seulement 4,8 % des personnes sous statines de haute intensité contre 3,5 % sous placebo de développer un diabète. Les personnes sous statines de haute intensité ont généralement de bonnes raisons de le faire, et nous pouvons constater que leur risque de base de 3,5 % de développer un diabète est déjà plus élevé. Les données le confirment. Un diabète d’apparition récente a été diagnostiqué plus souvent chez les patients présentant un prédiabète dont la glycémie était initialement comprise dans l’intervalle. Statines de haute intensité inclure : atorvastatine 40 à 80 mg et rosuvastatine 20 à 40 mg.

Statines aggraver légèrement la glycémie en général. Dans le groupe des statines d’intensité faible/modérée, l’HbA 1c les niveaux ont été augmentés de seulement 0,06 Dans le groupe des statines de haute intensité, HbA 1c les niveaux ont été augmentés de 0,08 point À titre d’exemple, si vous prenez 5 à 10 mg de rosuvastatine, vous pourriez vous attendre à ce que votre taux d’HbA de base soit 1c pour passer de 5,60 à 5,66. Est-ce vraiment cliniquement significatif ? Cela dépend de votre risque cardiovasculaire global.



4. Malgré ce risque accru de diabète, les avantages cardiovasculaires des statines chez les personnes à haut risque dépassent clairement les modestes effets nocifs sur le niveau de glucose.

5. Les résultats soulignent l’importance des soins holistiques, favorisant les stratégies visant à prévenir ou retarder le diabète (telles que la perte de poids et l’exercice) lors de la prescription de statines, et la vigilance face aux effets indésirables, même avec des thérapies bénéfiques.

6. Comme toujours, la dose fait la différence. C’est un bon rappel pour individualiser l’intensité et les dosages des statines. J’espère que votre médecin de soins primaires et/ou cardiologue jongle avec toutes ces balles et les maintient en l’air.

Alors, qu’ont fait les chercheurs conclure avec cette méta-analyse ? Faut-il abandonner les statines ? Faut-il ne jamais les démarrer ? Je pense que leur conclusion est correcte :

Tous les effets indésirables théoriques des statines sur le risque cardiovasculaire qui pourraient résulter de ces légères augmentations de la glycémie (ou, en fait, de tout autre mécanisme) sont déjà pris en compte dans la réduction globale du risque cardiovasculaire observée avec le traitement par les statines dans ces essais. Nos analyses suggèrent fortement que les bénéfices absolus du traitement par les statines dépassent largement tout risque excessif de diabète associé à la légère augmentation de la glycémie qu’elles induisent.

De plus, comme l’a déclaré un autre médecin expert évaluateur dans Montre Journal de la Nouvelle-Angleterre:

(Beaucoup plus de bénéfices que de risques avec les statines) est certainement vrai pour la prévention secondaire (chez les personnes souffrant déjà d’une maladie cardiovasculaire) et pour la prévention primaire chez les personnes à haut risque. Mais cela pourrait ne pas être vrai pour la prévention primaire chez les patients présentant des indications limites pour un traitement par statines.

Ironiquement, toute cette question a été soulevée dans mon cabinet cette semaine. Un homme dans la soixantaine qui n’est pas obèse, fait régulièrement de l’exercice et n’a jamais eu de crise cardiaque est maintenu sous statine de haute intensité. Il a subi un cathétérisme cardiaque qui a montré un rétrécissement de 30 à 50 % de ses artères coronaires. Depuis qu’il a commencé à prendre des statines de haute intensité avec son cardiologue il y a quelques années, il a dérivé vers le haut dans la fourchette des diabétiques. Coïncidence? Son cardiologue a reconnu la possibilité que sa statine puisse y contribuer, mais a hésité à apporter des changements. Je contacte aujourd’hui son cardiologue pour discuter de la réduction de l’intensité de sa statine à la lumière de la méta-analyse ci-dessus et dans le cadre d’une stratégie holistique comprenant un recentrage sur l’alimentation, l’exercice et la perte de poids. Je vous tiendrai au courant dans les commentaires sur le Site Web examiné sur la façon dont se déroule cette discussion importante.

En résumé, gardez votre glycémie sur le radar avec les statines. Prenez uniquement la dose et l’intensité qui conviennent à votre situation et à vos facteurs de risque en consultation avec votre médecin. Et ne comptez jamais sur les médicaments plutôt que sur l’amélioration de votre mode de vie comme l’exercice, la perte de poids et une alimentation saine pour le cœur. Il est impossible pour un médecin de discuter de toutes ces nuances lors d’une visite typique au cabinet, mais nous essayons d’aborder les thèmes majeurs et de rester dans notre voie. J’espère que cela vous aidera également dans vos discussions !

La plupart des cardiologues aiment quand leurs patients citent des méta-analyses de La Lancette, droite?

~

