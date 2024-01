Vos mains peuvent révéler si vous avez des tendances psychopathiques : étude

Les chercheurs ont analysé les mains de 80 personnes. (Photo représentative)

De nombreux acteurs ont joué le rôle de psychopathes dans des films au fil des années, comme Le Joker et Psycho américain. Certains d’entre eux ont reçu des distinctions pour avoir essayé les caractéristiques communément associées aux psychopathes, telles que le charme superficiel, le manque d’empathie et un penchant pour la manipulation. Les scientifiques ont déclaré que les psychopathes font preuve d’une grande estime de soi et d’une propension à l’ennui, ce qui conduit à des comportements à risque. Mais il est très difficile pour les gens ordinaires d’identifier les psychopathes autour d’eux, sans une recherche approfondie.

Mais maintenant, une étude a révélé un moyen simple d’identifier un psychopathe dans le monde réel : à partir de ses mains.

Des chercheurs du Centre de Recherche Charles-Le Moyne au Québec ont affirmé que les personnes qui ont un annulaire plus long que l’index sont plus susceptibles d’avoir des tendances psychopathiques.

Les chercheurs ont également déclaré que les résultats suggèrent que la psychopathie pourrait avoir des « racines biologiques ».

“Bien que les individus ayant de tels comportements soient socialement très problématiques et encourent des problèmes, un tel comportement pourrait être biologiquement enraciné et compris comme une stratégie d’histoire de vie rapide”, ont écrit les chercheurs dans l’étude publiée dans le journal. Journal de recherche psychiatrique.

Pour cette étude, les chercheurs ont analysé les mains de 80 personnes. Alors que 44 participants avaient un diagnostic clinique de trouble lié à l’usage d’amphétamines (AUD), de trouble de la personnalité antisociale (ASPD) ou des deux, 36 étaient en bonne santé.

Les chercheurs ont effectué des scans détaillés de leur main droite et les ont soumis à plusieurs évaluations psychologiques, dont une conçue pour tester les types de personnalité de la Triade noire : narcissisme, machiavélisme et psychopathie.

Des scores plus élevés à ces tests indiquaient que le sujet présentait des niveaux plus élevés de traits psychopathiques et antisociaux.

Les chercheurs ont déclaré que les résultats ont révélé un lien clair entre un ratio 2D (index) et 4D (annulaire) plus faible et des traits antisociaux, ainsi que des scores plus élevés aux tests de personnalité Dark Triad.

Serge Brand, chercheur principal du journal, s’est entretenu avec PsyPost à propos de la recherche et a expliqué que les résultats sont fortement associés à une exposition accrue à la testostérone et à une diminution de l’exposition aux œstrogènes dans l’utérus.

“Plus un participant adulte présentait des signes de psychopathologie, plus il apparaissait que cet adulte avait été exposé à des concentrations de testostérone plus élevées et à des concentrations d’œstrogènes plus faibles au cours de la période prénatale de sa vie”, a-t-il déclaré.

Le chercheur a toutefois souligné qu’un faible rapport 2D:4D n’est pas un indicateur absolu de psychopathie.

“Il est important de comprendre que le rapport entre la longueur des doigts, en tant qu’indicateur d’une exposition spécifique aux stéroïdes sexuels prénatals, ne doit pas être compris comme le sort irrévocable d’une personne”, a déclaré M. Brand.