Vos lumières Philips Hue pourraient être une alarme antivol – mais cela vous coûtera cher

Signify étend la portée de la maison intelligente de Philips Hue au-delà de sa portée actuelle d’éclairage d’ambiance de haute qualité et axé sur la commodité, avec une suite de nouveaux produits de sécurité domestique. Achetez tous les nouveaux éléments du kit de la gamme Philips Hue Secure et vous obtiendrez ce qui est effectivement un système de sécurité domestique basé sur la lumière.

La nouvelle gamme – qui fonctionnera parfaitement avec les lampes Philips Hue existantes – comprend une caméra filaire et sans fil, une caméra projecteur, un capteur de contact porte/fenêtre, ainsi que des supports de caméra (y compris des supports sur piquet pour le jardin) et des câbles.

Si un visiteur indésirable entre dans votre maison ou votre jardin et déclenche une caméra ou un capteur de contact sur un point d’entrée, vous recevrez un clip vidéo de l’événement transmis à l’application et la possibilité d’appeler les autorités ou un contact du centre de sécurité de l’application. . Surtout, vous pouvez déclencher une alarme sonore et lumineuse. Toutes vos lumières Hue clignoteront ensemble pour avertir tous les membres de la famille et pour dissuader les intrus.

L’idée que toutes les lumières d’une maison clignotent de manière synchronisée dès qu’un intrus ouvre la porte d’entrée est géniale. Il s’agit d’une image grandiose et cinématographique, même si elle peut être légèrement moins impressionnante si elle se produit pendant la journée et que vous n’avez pas de maison remplie de lumières Philips Hue.)

Pour la plupart des gens, cependant, le prix de l’installation sera prohibitif, avec le capteur de contact au prix de 59,99 £/69,99 €, la caméra filaire au prix de 174,99 £/199,99 €, la caméra à batterie 219,99 £/249,99 € et la caméra projecteur au prix de au prix énorme de 299,99 £/349,99 €, ce qui les rend plus chers que les modèles concurrents d’autres marques haut de gamme.

Pour référence, la caméra Google Nest avec projecteur (filaire), particulièrement chère, est au prix de 269,99 £ au Royaume-Uni.

Et c’est avant même de prendre en compte l’abonnement, vous devrez utiliser toutes les fonctionnalités. Un forfait de base avec un historique vidéo de 30 jours coûte 3,99 £/3,99 € par mois ou 34,99 £/39,99 € par an pour une seule caméra. Le forfait Plus avec un historique de 60 jours coûte 8,99 £/9,99 € par mois ou 84,99 £/99,99 € pour plusieurs caméras.

Les fonctionnalités semblent complètes : les caméras peuvent être utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur et disposent d’un flux vidéo 1080p avec vision nocturne et d’une conversation bidirectionnelle, donc si la personne qui déclenche une alerte de caméra de jardin lorsque vous n’êtes pas chez vous s’avère être Avec le facteur, vous pouvez discuter et demander que votre colis soit déposé dans un endroit sûr.

Vous pouvez également configurer des zones d’interdiction dans l’application pour bloquer le tournage dans des zones données comme le jardin d’un voisin ; attribuez des zones d’activité, où vous pouvez filtrer les notifications indésirables ; et choisissez de filtrer les mouvements des animaux domestiques et des voitures.

Mais encore une fois, les fonctionnalités, notamment le filtrage des animaux et du trafic, sont uniquement disponibles sur abonnement.

Philips Hue

Le projecteur possède une autre fonctionnalité de sécurité intéressante. Lorsque vous déclenchez une alarme depuis l’application, elle inonde la zone environnante de lumière, mais dans la couleur de votre choix.

La confidentialité est également un argument de vente, toutes les caméras étant dotées par défaut d’un cryptage de bout en bout, même pour la reconnaissance d’événements. Cela signifie que vos vidéos ne peuvent être vues par personne d’autre, même par Philips.

Au quotidien, les capteurs de contact et les caméras peuvent réagir au mouvement en allumant les lumières lorsque vous rentrez chez vous ou entrez dans une pièce. Vous aurez également besoin d’un Philips Hue Bridge (49,99 £/59,99 €) pour débloquer toutes les fonctionnalités du système.

Les caméras et le capteur de contact seront disponibles à l’achat plus tard cette année et le projecteur sera disponible au premier trimestre 2024.