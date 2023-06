Vos lumières peuvent imiter le cycle de la lumière du jour avec cette mise à jour Philips Hue

Trois nouvelles lampes Philips Hue ont été lancées au Royaume-Uni. À partir d’aujourd’hui, une nouvelle taille d’ampoule plus petite est disponible à l’achat, ainsi que des mises à jour des panneaux Surimu et Aurelle dans de nouvelles formes et tailles.

De plus, de nouvelles fonctionnalités arriveront via des mises à jour logicielles plus tard cette année sur l’application Philips Hue Bridge et Hue qui augmenteront la personnalisation et le contrôle de l’éclairage.

N’oubliez pas que pour déverrouiller toutes les fonctionnalités des lumières, vous aurez besoin d’un pont Hue (59,99 $ / 49,99 £). Le pont vous permettra de synchroniser vos lumières, de les contrôler à distance, de configurer des automatisations et d’utiliser le contrôle vocal.

Les panneaux lumineux ne seront pas disponibles aux États-Unis, mais les mises à jour logicielles pourraient le faire. Nous avons demandé des informations supplémentaires mais n’avions pas eu de réponse au moment de la publication de cet article.

Ampoule Philips Hue E14 Lustre

L’ampoule la plus compacte de la marque est désormais disponible en White Ambiance et en White and Color Ambiance. Si vous avez un mini luminaire ou une toute petite lampe que vous n’avez pas encore pu ajouter à votre configuration de maison intelligente, cela pourrait être votre chance.

L’ampoule White Ambiance a une large gamme de températures de couleur, avec 50 000 nuances de lumière blanche naturelle, du chaud au froid.

Pour plus d’options d’éclairage d’ambiance, l’ampoule White and color Ambiance offre des millions de couleurs sur tout le spectre.

Ampoule E14 Lustre White Ambiance – 29,99 £ (Philips)

Ampoule E14 Lustre White et Color Ambiance – 54,99 £ (Philips)

Panneau Surimu White and Color Ambiance

Le Surimu reçoit également une mise à jour. Le Surimu est un panneau coloré qui affleure le plafond et émet une lumière douce et diffuse plus appropriée pour créer une ambiance de club que pour éclairer la table pendant que vous êtes plongé dans un puzzle particulièrement difficile.

Il est actuellement disponible sous une forme carrée de 60 x 60 cm et rectangulaire de 120 x 30 cm (chacun 294,99 £ de Philips), mais vous pouvez désormais obtenir un panneau carré demi-taille, ainsi qu’un modèle circulaire.

Philips Hue

Panneau Surimu White and Color Ambiance 30 x 30 cm – 209,99 £ (Philips)

Panneau Surimu White and Color Ambiance (rond) 39,5 cm de diamètre – 219,99 £ (Philips)

Dalle Philips Hue White Ambiance Aurelle

Il y a aussi des ajouts à la gamme Aurelle. Les quatre modèles actuels (voir chez Philips) ont un cadre blanc mais si cela ne correspond pas à votre palette de couleurs intérieures, il y a de bonnes nouvelles. Ou, du moins, c’est une bonne nouvelle si noir sera correspondre. Les quatre nouveaux panneaux Aurelle sont encadrés dans une « finition noire premium ».

Philips Hue

Hélas, si vous espérez éclairer votre maison comme une scène de combat de John Wick, l’Aurelle n’est pas pour vous. Il s’agit uniquement d’une lampe White Ambiance.

Ambiance blanche Aurelle avec cadre noir :

L’un des problèmes avec les lumières groupées est qu’il est difficile d’atténuer des ampoules de luminosité différente au même niveau. Mais Philips Hue lance un correctif. Son équilibreur de luminosité vous donnera un contrôle plus précis des différentes lumières que vous avez regroupées dans votre « Espace de divertissement ».

Si vous écoutez de la musique, regardez des films ou jouez, vous pouvez régler individuellement les lumières Hue associées pour éclairer une zone ou réduire les ampoules à lumière plus élevée à un niveau d’intensité convenable pour grignoter du pop-corn et regarder des films.

La mise à jour arrivera via l’application au troisième trimestre (juillet à septembre), mais notez que cela ne fonctionne que pour les lumières que vous avez spécifiquement regroupées dans l’application dans la zone Divertissement, ce qui signifie généralement des barres lumineuses, des bandes lumineuses, des lumières d’accentuation et plus encore.

Une mise à jour Hue Bridge qui est attendue en même temps augmentera également considérablement la flexibilité de la programmation de votre capteur de mouvement. Actuellement, les détecteurs de mouvement ont deux plages horaires – jour et nuit – afin que vous puissiez configurer une lumière vive à allumer lorsque vous ouvrez votre porte d’entrée le jour et une lumière de faible intensité la nuit. Cela pourrait être un peu limitant si vous souhaitez un niveau de luminosité différent à, disons, 22h et 3h du matin.

Mais le nombre de créneaux horaires passera à dix, vous pourrez ainsi adapter votre éclairage à l’heure de la journée. Cela soulève la possibilité intéressante de définir une lueur orange ensoleillée pour accompagner vos cornflakes tôt le matin ou une lumière rouge vif de 10 heures pour vous alerter de votre réunion du matin.

Les moins aventureux peuvent utiliser la scène Lumière naturelle pour imiter la lumière du soleil lorsqu’elle change tout au long de la journée, ce qui pourrait être une aubaine les jours d’hiver gris où il n’y a pas beaucoup de soleil réel.

Si cette fonctionnalité vous intéresse, jetez un œil à notre revue du Dyson Solarcycle Morph, qui a un réglage de lumière naturelle et découvrez notre tour d’horizon des meilleures alarmes lumineuses que nous avons testées, qui vous réveilleront en douceur en illuminer lentement la lumière de votre chambre.