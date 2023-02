Vos factures de services publics pourraient être sur le point de baisser. Voici pourquoi

Le ménage moyen aux États-Unis devrait voir ses factures de services publics se maintenir ou baisser au cours des deux prochaines années, selon les dernières prévisions du Administration américaine de l’information sur l’énergie. Mais vous pouvez obtenir des économies immédiates en prenant quelques mesures pour réduire votre consommation d’énergie dès maintenant.

Après une forte augmentation des coûts des services publics depuis 2020, les factures d’électricité devraient rester relativement stables en 2023 et 2024, une baisse de la consommation compensant une hausse modérée des prix, selon une analyse CNET de l’EIA données trouvé. Les factures de gaz naturel devraient baisser après une forte augmentation l’an dernier.

Selon Chris Lafakisdirecteur de Moody’s Analytics qui supervise l’initiative de l’entreprise sur les risques climatiques.

“Cela a été l’un des hivers les plus doux jamais enregistrés”, a déclaré Lafakis. “Cela a vraiment, vraiment pesé sur les prix du gaz naturel.” Alors que l’hiver doux a été le principal moteur des économies d’énergie des ménages, les facteurs mondiaux affectant la chaîne d’approvisionnement en gaz naturel et la guerre en Ukraine jouent également un rôle.

Il est difficile de dire si ou quand vous verrez des économies sur vos factures d’énergie, car tout dépend de votre entreprise de services publics et de la façon dont vous payez l’énergie. De plus, cela peut prendre du temps pour que les changements de prix au niveau macro soient transmis aux clients. . Voici quelques façons de réduire votre consommation d’énergie dès maintenant et de réaliser des économies directes sur vos factures.

Que prédisent les experts sur les prix de l’énergie ?

Nous avons utilisé Données EIE pour calculer la facture d’électricité mensuelle moyenne sur la base de la consommation résidentielle moyenne et des prix de détail de l’EIA. La facture d’électricité moyenne des ménages a considérablement augmenté ces dernières années, passant d’une moyenne de 117,51 dollars par mois en 2020 à 136,34 dollars en 2022. Ce chiffre devrait varier légèrement en 2023 et 2024 – 135,69 dollars cette année et 138,24 dollars l’année prochaine.

Nous avons calculé les factures de gaz naturel en utilisant les données de l’EIA sur les prix de détail et en supposant une consommation mensuelle moyenne de 5 000 pieds cubes par mois. Les factures de gaz naturel devraient baisser après avoir bondi en 2022. La facture mensuelle moyenne est passée de 61,05 $ en 2021 à 73,70 $ en 2022, mais devrait tomber à 67,10 $ en 2023 et 62,55 $ en 2024 à mesure que les prix du gaz baissent.

Coût mensuel à la consommation de l’électricité et du gaz naturel* *basé sur les données de l’EIA 2020 2021 2022 2023 2024 Électricité (utilisation résidentielle moyenne et coût de détail) 117,51 $ 121,03 $ 136,34 $ 135,69 $ 138,24 $ Gaz (coût de détail résidentiel moyen pour 5 000 pi3) 53,80 $ 61,05 $ 73,70 $ 67,10 $ 62,55 $

Gardez à l’esprit que le marché mondial de l’énergie est volatil et qu’il ne s’agit que de prévisions. Votre facture peut varier considérablement puisque les prix de l’énergie varient en fonction de l’État, de la société de services publics et du fournisseur. Votre facture peut également inclure des frais et des coûts fixes non inclus dans ces prix.

“Il y a encore beaucoup d’incertitude, y compris la possibilité de conditions météorologiques extrêmes plus tard cet hiver qui pourraient augmenter la demande et ralentir temporairement la production, mais ces possibilités diminuent à l’approche du printemps”, a déclaré l’administrateur de l’EIA, Joe DeCarolis, dans un communiqué. communiqué de presse.

En ce qui concerne le gaz naturel, Lafakis a déclaré qu’un facteur à surveiller est la réouverture de l’installation de Freeport LNG, une importante installation d’exportation de gaz naturel liquéfié au Texas qui a été fermée depuis un Explosion de juin. La fermeture de l’installation a entraîné une surabondance de gaz naturel aux États-Unis, car moins pourrait être exporté, a déclaré Lafakis. Sa réouverture, qui peut être en marspourrait augmenter la demande de carburant américain et augmenter les prix.

Quels facteurs mondiaux affectent les prix de l’énergie ?

Les 12 derniers mois ont été volatils pour les prix de l’énergie, qui ont été l’un des principaux moteurs de l’inflation la plus élevée en 40 ans. Les prix du gaz naturel ont bondi en 2022, dépassant 9 $ par million de BTU l’été suivant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Pas plus tard qu’à la mi-décembre, le gaz naturel coûtait environ 7 $ par million de BTU. Fin janvier 2023, il était inférieur à 3 $. Lorsque le prix de gros du gaz naturel augmente, cela peut avoir un effet important sur votre facture de chauffage – et vous pouvez constater un certain soulagement lorsqu’il baisse.

Les prix du gaz naturel ont également une incidence sur les prix de l’électricité, puisqu’il s’agit de la principale source de production d’électricité, représentant près de 40 % de la capacité électrique des États-Unisselon l’EIE.

Malheureusement, le changement de prix pourrait ne pas trop se répercuter sur vos factures de gaz et d’électricité, du moins pas encore. En effet, le prix que vous payez à votre entreprise de services publics n’est pas directement lié aux prix de gros de l’énergie et il faut du temps pour que les changements se répercutent sur les clients. La majeure partie des économies que les consommateurs constatent actuellement est due à la consommation d’énergie réduite parce qu’il ne fait pas aussi froid, et non au fait que l’énergie est moins chère.

“Vous n’allez pas profiter autant de la manne d’une baisse des prix du gaz naturel, et vous n’allez pas être autant blessé lorsque le prix du gaz augmente”, a déclaré Lafakis.

Comment économiser sur les coûts énergétiques

Vous avez un certain pouvoir sur vos factures d’énergie en ce moment. Voici quelques façons de l’exercer :

Faites le tour de votre fournisseur d’énergie

Selon l’endroit où vous vivez, vous pouvez choisir qui vous fournit votre énergie. Cela signifie que vous pouvez rechercher différents fournisseurs et comparer les tarifs. Dans les États où le marché de l’énergie est déréglementé, vous pouvez sélectionner un fournisseur et conclure un contrat à taux fixe ou variable.

Le moment est peut-être venu de conclure un contrat à taux fixe à plus long terme s’il est plus abordable en raison de la baisse des prix, a déclaré Lafakis. “Essayez de bloquer les tarifs alors que les prix de l’essence sont encore bas, car cela ne va pas durer”, a-t-il déclaré.

Faites attention aux contrats que vous signez. Certains fournisseurs proposent des tarifs « teasers » qui sont bas pendant une courte période mais qui augmentent rapidement une fois que vous êtes déjà bloqué.

Obtenir un audit énergétique de la maison

Cela peut fonctionner de différentes manières. Votre entreprise de services publics pourrait peut-être envoyer quelqu’un pour vérifier et voir comment vous pouvez économiser de l’énergie. Ou vous pouvez faire un audit chez vous en suivant les instructions du Département américain de l’énergie. Vous pouvez également faire appel à un service professionnel, qui vous donnera probablement un aperçu plus détaillé que votre utilitaire.

Pensez aux panneaux solaires

Une façon d’économiser sur votre facture d’électricité est de produire votre énergie directement sur votre toit (ou dans votre cour, ou au-dessus de votre niche). Les panneaux solaires peuvent réduire considérablement votre facture d’électricité ou l’éliminer complètement, selon la quantité d’énergie qu’ils produisent et la façon dont vous êtes indemnisé pour l’excédent. Combinés à d’autres étapes pour électrifier votre maison, ils pourraient contribuer grandement à répondre à tous vos besoins énergétiques. Découvrez nos choix pour les meilleurs fournisseurs solaires de 2023.

Points clés