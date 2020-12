KFC ne plaisantait pas quand ils ont dit qu’une console de jeu était en préparation. La chaîne de restauration rapide KFC a lancé sa propre console de jeu. Oui, tu l’as bien lu. C’est ce qu’on appelle la KFConsole. Et il a un sérieux avantage par rapport aux autres consoles de jeu, y compris la Xbox Microsoft, la PlayStation Sony et Nvidia Shield pour n’en nommer que quelques-unes – la KFConsole peut également garder votre poulet au chaud. La forme de la console est très similaire à l’emblématique seau de poulet KFC, mais habillée de ce qui ressemble à des couleurs noir et rouge mat, et la console elle-même est divisée en deux chambres distinctes – l’une où réside toute la puissance de calcul et la seconde étant la chambre où votre dîner de poulet peut rester chaud pendant que vous jouez.

La KFConsole a été construite et conçue par Cooler Master. Les spécifications et les détails de la KFConsole incluent un châssis Cooler Master NC100 sur mesure et est alimenté par le kit informatique extrême Intel NUC 9, deux disques SSD Seagate BarraCuda 1 To PCIe NVMe et des graphiques fournis par Asus. La KFConsole est apparemment prête pour la réalité virtuelle et peut offrir un gameplay jusqu’à 240 ips, prend en charge la technologie 4K et de traçage de rayons. Le mécanisme de refroidissement est ce qui entraîne la chambre de chauffage à l’intérieur de la console, et il n’y a pas de grille séparée ou d’élément de friteuse à l’intérieur de la console. Et comme les consoles de jeu peuvent devenir assez chaudes, cela devrait être suffisant pour garder vos aliments au chaud pendant que vous jouez.

Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle sur le moment où vous pourrez acheter la KFConsole ou sur son coût. Sûr de dire qu’il sortira au début de l’année prochaine, au mieux. Ce n’est pas un canular, au cas où vous ne croyez toujours pas. Mark Walton d’Intel a également confirmé sur Twitter: «Oui, c’est réel. Oui, il est alimenté par Intel. Et oui, il a un chauffe-poulet. #KFConsole #IntelGaming »tandis que le propre message Twitter de KFC Gaming dit:« La guerre des consoles est terminée. »