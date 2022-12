Vos choses préférées de 2022

Les meilleures odeurs

Vous avez recommandé le parfum de confiture de mûres sans pépins sur la cuisinière, le poivre blanc de Sur la Table (meilleur parfum de vacances, dans plusieurs produits) et «l’haleine de mes chiens après le brossage avec leur dentifrice à saveur de volaille préféré. Leur haleine sent juste le propre et (Dieu merci) pas du tout comme la volaille. (Merci, Sue Sternberg de Moab, Utah.)

Les meilleurs changements aux routines

Après un début d’année difficile, Martha Johnson de Maryland Heights, Mo., a eu l’idée de créer un pot étiqueté “Good Stuff in 2022”. Toute l’année, elle et son mari ont rangé des notes à l’intérieur : activités, quelque chose de drôle que quelqu’un a dit, le succès d’un être cher. Le soir du Nouvel An, ils prévoient de les lire et de se rappeler les merveilles de l’année écoulée.

Anna Squires à Golden, Colorado, s’est donnée cette année des “matins à faible teneur en dopamine”, une tendance qu’elle a découverte sur TikTok. Elle n’autorise aucun «stimulus numérique» jusqu’à ce qu’elle commence à travailler à 8 heures. («Cela signifie que j’arrive au matin plus tard», a-t-elle noté, «mais c’est un sacrifice que je suis prêt à faire». Je le permettrai.)

Rebecca Hoover, une enseignante de première année à Reading, en Pennsylvanie, tient un journal quotidien de haïku. Voici l’une de ses préférées, depuis le jour où elle a vérifié le travail de ses élèves avec un marqueur parfumé à la banane : « Ça sent le paradis ! »/Qui savait que l’éternité sentait/comme de fausses bananes ? »

La meilleure chose que Greg DeCamp à Kansas City, dans le Missouri, a faite en 2022 a été de mettre en place des dons électroniques hebdomadaires à une organisation caritative. “Si donner est le plus important”, a-t-il dit, “alors le rendre automatique avant de pouvoir dépenser pour autre chose semblait être une bonne idée.”

Vos meilleurs achats

Les favoris des lecteurs du supermarché étaient aussi variés et séduisants que je l’avais espéré. Les meilleures pommes de terre festonnées : bonnes et cueillies de pommes de terre festonnées au fromage avec ciboulette de Target. Meilleure trouvaille d’épicerie: poulet congelé «sac rouge» Aldi. Meilleure glace: Kirkland Signature vanille super premium de Costco. Meilleur condiment : Chutney Swad coriandre. Meilleur riz : Nishiki.

Sur le front du café, Tim Sherwood de Boca Raton, en Floride, a déclaré que le café moulu Kirkland Signature à torréfaction moyenne dans un sac de 2,5 livres était le meilleur pour le brassage à la maison. Kasia Maroney à Trumansburg, NY, pensait qu’il n’y avait pas de bonne torréfaction foncée décaféinée jusqu’à ce qu’elle trouve les K-Cups décaféinés à torréfaction foncée de Peet’s Coffee.