Vos cheveux (afro-texturés) sont beaux : le traumatisme du texturisme

1er décembre 2022 – C’est votre premier jour de travail dans un nouvel emploi, et vous êtes un paquet de nerfs et d’excitation. Votre main va appuyer sur le bouton “Rejoindre la réunion”. Pendant que vous respirez, cette pensée embêtante se bat pour vous donner un coup de poing amour propre.

« Quel message mes cheveux enverront-ils à mes nouveaux collègues ? »

Si vous n’êtes pas d’ascendance africaine, vous ne savez peut-être pas de quoi je parle. Historiquement, notre cheveux naturels la texture a été jugée peu attrayante, non professionnelle et, peut-être la plus bouleversante de toutes, « négligée ». Heureusement, le mouvement des cheveux naturels (afro-texturés) a gagné élan (on et off) au cours des dernières décennies.

Dans notre nouvelle série de docu “Color by WebMD : Exploration de la race et de la santé mentale par WebMD”, nous plongerons dans ce qu’on appelle le texturisme et son impact sur de nombreuses personnes noires et latino-américaines. Nous parlerons également des façons dont nous pouvons mieux apprécier nos bobines et boucles naturellement belles.