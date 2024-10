Vos brosses à dents et pommes de douche regorgent de virus : une étude révèle des « chiffres absolument farfelus » | Santé

Votre brosse à dents et votre pomme de douche regorgent de virus. Une nouvelle étude a découvert des centaines de virus qui y vivent, donnant un aperçu du monde caché des microbes dans nos salles de bains. L’étude a été publiée dans Frontières des microbiomes par des chercheurs de l’Université Northwestern. L’étude a été publiée dans Frontiers in Microbiomes.

Populations microbiennes sur les pommes de douche et les brosses à dents

On pourrait penser que notre brosse à dents et notre pomme de douche, se trouvant dans les salles de bains et régulièrement exposées à l’eau, seraient exemptes de virus. Cependant, la recherche a découvert des populations microbiennes étonnamment distinctes. L’étude a analysé 92 échantillons de pommes de douche et 34 échantillons de brosses à dents à travers les États-Unis, en utilisant des techniques avancées de séquençage de l’ADN pour identifier les bactéries et virus présents.

Votre pomme de douche regorge de virus.

Erica M. Hartmann de Northwestern, qui a dirigé l’étude, a déclaré dans un communiqué universitaire : « Le nombre de virus que nous avons trouvés est absolument incroyable. Nous avons découvert de nombreux virus que nous connaissons très peu et bien d’autres que nous n’avons jamais vus auparavant. Il est étonnant de constater à quel point la biodiversité inexploitée se trouve tout autour de nous. Et vous n’avez même pas besoin d’aller bien loin pour le trouver ; c’est juste sous notre nez.

Les chercheurs ont également trouvé des bactériophages – des virus qui infectent les bactéries – dans les pommes de douche et les brosses à dents. Selon l’étude, ils jouent un rôle crucial dans la formation des communautés bactériennes et pourraient même influencer notre santé d’une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Ces virus nouvellement identifiés pourraient avoir des implications dans le contrôle des bactéries nocives et pourraient même conduire à de nouvelles applications thérapeutiques à l’avenir.

La brosse à dents abrite une gamme diversifiée de microbes

Comparée à une pomme de douche, une brosse à dents contient une gamme diversifiée de microbes. Cela se produit parce que notre brosse à dents entre en contact avec diverses bactéries, notamment les bactéries de notre bouche, les particules alimentaires et les microbes environnementaux.

« Nous n’avons constaté pratiquement aucun chevauchement des types de virus entre les pommes de douche et les brosses à dents », a expliqué Hartmann. « Nous avons également constaté très peu de chevauchement entre deux échantillons. Chaque pomme de douche et chaque brosse à dents sont comme sa propre petite île. Cela ne fait que souligner l’incroyable diversité des virus. »

En fin de compte, Hartmann a déclaré : « Les microbes sont partout et la grande majorité d’entre eux ne nous rendront pas malades. Plus vous les attaquez avec des désinfectants, plus ils risquent de développer des résistances ou de devenir plus difficiles à traiter. Nous devrions tous les accepter.