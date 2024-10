Vos arrière-petits-enfants ne vivront probablement pas jusqu’à 100 ans

Les nouvelles prévisions sont basées sur des données provenant des États-Unis et de Hong Kong, ainsi que de huit pays ayant une longue espérance de vie : Australie, France, Italie, Japon, Corée du Sud, Espagne, Suède et Suisse.

Les auteurs de l’étude ont noté qu’il est possible qu’une avancée majeure en médecine ou en science modifie la trajectoire actuellement en décélération de l’espérance de vie. Les résultats d’une telle avancée devraient probablement surmonter les effets du vieillissement.

Olshansky a noté qu’allonger davantage l’espérance de vie pourrait être néfaste, car les années supplémentaires pourraient ne pas être des années en bonne santé.

« Nous devrions maintenant nous concentrer sur les efforts visant à ralentir le vieillissement et à prolonger l’espérance de vie en bonne santé », a-t-il déclaré, ce qui signifie que l’accent devrait être mis sur le nombre d’années vécues en bonne santé.

La probabilité de vivre jusqu’à 100 ans est de 5 % pour les femmes et d’un peu moins de 2 % pour les hommes, selon la nouvelle analyse. Hong Kong a la plus grande probabilité de vivre jusqu’à 100 ans, où près de 13 % des femmes et plus de 4 % des hommes devraient devenir centenaires.

Parmi ceux qui devraient prendre en compte les prévisions actualisées de l’espérance de vie, écrivent les auteurs, figurent « les compagnies d’assurance et les cabinets actuariels chargés de prévoir les facteurs d’amélioration de la mortalité. Celles-ci ont un impact sur les compagnies d’assurance-vie actuelles ainsi que sur la valorisation des polices d’assurance actuelles et futures.