Facebook teste une nouvelle invite qui demande aux utilisateurs s’ils connaissent quelqu’un qui flirte avec une idéologie violente, avertissant également les autres qu’ils pourraient avoir été exposés à du contenu « extrémiste » – une mise à jour que beaucoup ont qualifiée d’orwellienne.

La plate-forme a déployé jeudi la nouvelle fonctionnalité de test pour certains utilisateurs basés aux États-Unis, dans le cadre de son effort plus large pour lutter contre « extrémisme, » selon le porte-parole de Facebook, Andy Stone. Des internautes déconcertés ont rapidement partagé des captures d’écran des alertes en ligne, certains faisant allusion aux pièges de l’enrôlement des utilisateurs pour éliminer les soi-disant extrémistes.

Nouveau sur Facebook ! Signalez vos amis et votre famille « extrémistes », en fonction de votre propre définition subjective ! Qu’est ce qui pourrait aller mal? https://t.co/upgqlktN4R – Jeunes américains pour la liberté (@YALiberty) 1 juillet 2021

Deux invites différentes ont circulé, l’une demandant « Craignez-vous que quelqu’un que vous connaissez ne devienne un extrémiste ? tandis que l’autre avertit les utilisateurs qu’ils « peut avoir été récemment exposé à du contenu extrémiste préjudiciable ».

« Les groupes violents essaient de manipuler votre colère et votre déception » ajoute cette dernière missive, exhortant les internautes à « agissez maintenant pour vous protéger et protéger les autres ».

Certains critiques ont cité cette décision comme une raison d’abandonner définitivement Facebook, l’un d’entre eux affirmant que le site considère « penser par vous-même » une forme dangereuse de radicalisme.

Facebook veut que vous leur disiez si quelqu’un que vous connaissez « devient un extrémiste », ce qui, de nos jours, est synonyme de penser par vous-même et d’avoir une colonne vertébrale. Une normalisation plus excessive et dangereuse de Big Tech. Facebook est le pire de tous. SUPPRIMER FACEBOOK ! pic.twitter.com/sRhxaVUHm3 – Homme noir de banlieue 🇺🇸 (@goodblackdude) 1 juillet 2021

Oui, je deviens un extrémiste. Un anti-@Facebook extrémiste. « Une aide confidentielle est disponible ? » Qui pensent-ils être ? Soit ils sont un éditeur et une plate-forme politique légalement responsables de chaque contenu qu’ils hébergent, soit ils doivent RESTER À L’ÉCART. Le choix de Zuck. pic.twitter.com/AImMAcnPAv – Alex Berenson (@AlexBerenson) 1 juillet 2021

Un autre détracteur appelé la nouvelle fonctionnalité un « avertissement sinistre… à peine déguisé en un coup de pouce utile » tandis que le journaliste conservateur Jack Hunter l’a pris comme un signe que Facebook lui-même est « devenir extrémiste ».

Pourquoi dans l’enfer du pain de maïs Facebook me demande-t-il si je suis préoccupé par le fait que quelqu’un que je connais devienne un extrémiste ? pic.twitter.com/pwzF3qiPZy – Rachel Blevins (@RachBlevins) 1 juillet 2021

Je crains davantage que Facebook ne devienne extrémiste. – Jack Hunter (@jackhunter74) 1 juillet 2021

Oui, j’ai été exposé à un groupe extrémiste Facebook. Merci pour l’avertissement. Le groupe s’appelle Congrès. – JJ Boogie (@JJ_Boogie) 1 juillet 2021

La paire d’avis offrait également des liens vers « Support » ressources, en traitant les utilisateurs d’une série de faits et en essayant d’aborder les arguments communs de « groupes violents », une grande partie se concentrait apparemment sur les sentiments anti-immigrés et la haine envers les minorités.

« Certains groupes extrémistes violents disent à tort que pour que les États-Unis réussissent, leurs citoyens doivent tous appartenir à la même culture », dit l’une des puces, expliquant ensuite le « bénéfices incroyables » de la diversité.

Le porte-parole Andy Stone a déclaré à CNN que la nouvelle fonctionnalité est « fait partie de notre travail plus large visant à évaluer les moyens de fournir des ressources et un soutien aux personnes sur Facebook qui peuvent avoir été impliquées ou exposées à du contenu extrémiste », ajoutant que le site s’était associé à des ONG et « experts universitaires » sur l’extrémisme pour soutenir cet effort.

Bien que les invites de Facebook ne semblaient pas offrir de définition pour « extrémisme » et ne sachant pas exactement quels groupes et idéologies il a en tête, sa décision de s’associer à Life After Hate, une ONG basée à Chicago, pourrait fournir un indice. Le groupe affirme que sa mission principale est d’aider les gens à s’échapper « l’extrême droite violente », laissant apparemment d’autres formes de radicalisme de gauche et apolitique à différentes organisations.

On ne sait pas si le site s’est associé à des ONG qui se concentrent sur d’autres idéologies au-delà de la droite politique pour sa nouvelle initiative.

Bien que Facebook ait pris des mesures contre d’autres groupes dans le passé, supprimant des pans de comptes liés à des militants de gauche l’année dernière, les critiques conservateurs insistent sur le fait que la plate-forme cible de manière disproportionnée les voix de droite. Les campagnes de purge précédentes se sont fortement concentrées sur le contenu de droite, comme le complot « QAnon » et le mouvement « Boogaloo », y compris les utilisateurs qui ne partagent pas de messages violents.

Depuis l’élection de Donald Trump en 2016, Facebook a subi d’intenses pressions de la part des législateurs démocrates et des groupes d’activistes progressistes pour réprimer les attaques générées par les utilisateurs. « discours de haine » « désinformation » et « extrémisme. » Ces appels, qui n’ont fait que croître depuis l’émeute au Capitole des États-Unis en janvier, ont incité Facebook à mener une série de campagnes d’interdiction de masse, ainsi qu’un certain nombre d’autres mesures destinées à lutter contre « fausses nouvelles » et la radicalisation sur la plate-forme, y compris une interdiction à long terme de l’ex-président Trump.





