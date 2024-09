Vos allergies saisonnières sont-elles graves cet automne ? Vous n’êtes pas seul | Vie

La Dre Stephanie Liu, médecin d’Edmonton, connue sur Internet sous le nom de Docteur Mamanje n’avais jamais ressenti d’allergies saisonnières jusqu’à ce qu’elles se déclarent soudainement il y a quelques années.

Maintenant, elle commence à éternuer et à ressentir des démangeaisons lorsqu’elle est à l’extérieur après que l’herbe a été coupée ou s’il y a du vent.

De nombreux patients signalent que leurs allergies durent plus longtemps et que les symptômes s’aggravent, a-t-elle déclaré.

« De nombreuses personnes ont constaté au cours des dernières années que leurs allergies saisonnières pourraient s’aggraver et cela est dû au fait que les concentrations de pollen ont augmenté, en général, ces dernières années, ce qui aggrave les symptômes des allergies saisonnières », a-t-elle déclaré lors d’un appel téléphonique avec Metroland Media.

Plusieurs rapports des médias suggèrent que les concentrations de pollen augmentent avec la hausse des températures, ce qui entraîne une saison de croissance plus longue.

En automne, le principal responsable des allergies saisonnières est le pollen de l’ambroisie, a déclaré Liu.

Les endroits qui ont connu beaucoup de pluie, comme l’Ontario, sont également touchés par des spores de champignons, qui contribuent à l’allergie, car les champignons se développent dans un environnement humide.

The Weather Network propose des prévisions utiles sur les allergies avec un Prévisions de pollen qui est mis à jour quotidiennement.

Comment atténuer les symptômes

Il y a des choses que les gens peuvent faire pour atténuer les allergies saisonnières.

Tout d’abord, essayez de minimiser votre exposition au pollen, a déclaré Liu. Vous pouvez commencer par fermer les portes et les fenêtres lorsque vous êtes à l’intérieur. Vous devez également nettoyer et passer l’aspirateur régulièrement pour réduire la quantité de pollen et de poussière dans votre maison.

De plus, dès que vous ou vos enfants entrez à l’intérieur, lavez-vous les mains et le visage pour éliminer le pollen.

« Mieux encore, si possible, prenez une douche pour rincer le pollen de votre corps », a-t-elle déclaré.

Après cela, si les allergies persistent, elle recommande des médicaments.

Elle explique que les vaporisateurs nasaux salins sont utiles pour éliminer les allergènes et soulager la congestion nasale. Il existe également des vaporisateurs de stéroïdes sur ordonnance.

Il existe également des antihistaminiques pour adultes et enfants qui peuvent aider à arrêter les symptômes des éternuements, des démangeaisons et de l’écoulement nasal.

Dans certaines situations, l’immunothérapie allergénique, comme les injections contre les allergies, peut être recommandée aux enfants souffrant d’allergies saisonnières sévères pour aider à développer une tolérance à des allergènes spécifiques au fil du temps.

Liu vous recommande de consulter votre médecin pour vous assurer que vous souffrez d’allergies saisonnières avant de commencer à prendre des médicaments.

Allergies saisonnières ou rhume

Les symptômes des allergies saisonnières peuvent inclure des éternuements, un nez qui coule ou bouché, des yeux qui démangent ou qui pleurent, une gorge irritée ou qui démange et de la toux.

Bien qu’il y ait un chevauchement des symptômes avec ceux du rhume, il existe quelques différences clés, a déclaré Liu.

Pour commencer, la durée des symptômes des allergies saisonnières est plus longue, car ils peuvent durer des semaines ou des mois, tandis qu’un rhume disparaît généralement en deux semaines.

Au début des symptômes, les personnes souffrant d’allergies saisonnières commencent à éternuer et ressentent des démangeaisons immédiatement après avoir été exposées aux allergènes, tandis qu’un rhume commence souvent par un chatouillement dans la gorge et de la fatigue, puis évolue vers un nez bouché, de la fièvre, des frissons et plus encore.

En cas d’allergie, l’écoulement nasal est généralement clair et aqueux, alors qu’en cas de rhume, il peut être clair ou plus épais et décoloré. Le rhume s’accompagne parfois de fièvre, alors que les allergies n’en ont pas.

Selon Liu, il est plus facile de diagnostiquer les allergies saisonnières chez les adultes, car ils peuvent mieux décrire leurs symptômes. Chez les jeunes enfants, les allergies saisonnières peuvent les empêcher de dormir la nuit, ce qui peut entraîner d’autres symptômes, comme une plus grande difficulté à se concentrer sur les devoirs ou une irritabilité.