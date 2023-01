Vos actions climat en 2023

﹏

Nous avons assez de vêtements sur cette planète pour nous durer tous les 20 prochaines années, facilement. L’astuce est de le rendre intéressant et désirable pour quelqu’un qui aime le « luxe » comme moi.

En février, cela fera un an que j’ai lancé le défi No New Clothes. L’engagement a radicalement déplacé ma relation vers plus que les vêtements. Comment puis-je tirer le meilleur parti de TOUT ce qui passe entre mes mains ? Utiliser des “trucs” 30 fois ou plus est bien plus difficile qu’il n’y paraît ! Mais c’est mon défi cette année. Et être heureux de le faire !

— Miranda Black (La diva de la décroissance 💕), Toronto

﹏

Je prévois une année sans vol. Sortez le vélo, pas la voiture. Mangez plus de légumes que de viande.

— Rainer Wittmann, Betzigau, Allemagne

﹏

J’ai appris l’importance des invertébrés dans l’écosystème. Quatre-vingt-dix pour cent de toutes les plantes à fleurs ont besoin d’un pollinisateur. Sans eux, le flux d’énergie et la capacité de stockage du carbone sont perturbés.

Je planterai plus de plantes indigènes qui soutiennent les abeilles sauvages et d’autres pollinisateurs, et je veillerai à ce qu’il y ait un habitat pour elles sur ma propriété.

— Caroline Moranda, Tehachapi Mountains, Californie.

﹏

L’accumulation de données scientifiques ne laisse planer aucun doute sur le changement climatique. Le changement des conditions météorologiques en Australie renforce le fait que nous avons franchi une ligne vers un territoire inexploré.

Ma famille a déménagé d’une zone climatique intérieure de plus en plus sèche vers une région côtière plus humide. Il y a deux ans, nous avons traversé un cycle de sécheresse de 10 ans qui s’est terminé par l’apparition d’un schéma prolongé de La Niña. Maintenant, sur la côte, nous avons La Niña qui produit des cycles incessants de pluie et d’inondation. Nous nous considérons comme des réfugiés climatiques dans cette relocalisation.

— Bernard Vance, Mid North Coast, Australie