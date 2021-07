Voot confirme que « Bigg Boss OTT » sera lancé sur la plateforme de streaming avant la première télévisée ; deets à l’intérieur

Il arrive tôt ! L’édition indienne de la plus grande et la plus controversée émission de téléréalité au monde, Bigg Boss, devrait passer au numérique cette fois en lançant sur la plateforme de streaming VOOT avant sa première télévisée.

Les six premières semaines des six mois de » Bigg Boss OTT » seront accessibles aux fans dans la paume de leurs mains 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, leur donnant la chance de profiter d’un engagement direct et plus profond, de se connecter et de s’adonner aux activités de la maison populaire. La série de six semaines commencerait à être diffusée en août, avant sa version télévisée. Attendez-vous à une liste de certains des noms les plus sensationnels, des visages connus et des influenceurs de la toile de divertissement indienne pour peindre le monde « Bigg Boss OTT » avec beaucoup de drame, de mélodrame et d’émotions. Le facteur « janta » cette fois donnera à l’homme du commun les pouvoirs inhabituels de Bigg Boss OTT en lui permettant de sélectionner les candidats et le séjour, les tâches et leur sortie de l’émission. Dans l’ensemble, la nouvelle saison promet d’être une expérience unique pour le peuple, par le peuple !

Un artiste annuel qui a reçu l’amour du public au fil des ans, Bigg Boss est l’un des spectacles les plus attendus et les plus célébrés du calendrier du divertissement en Inde. Et cette année, il s’agrandit avec des drames illimités et en étendant sa présence sur une nouvelle destination, VOOT.

Les célébrités qui ont eu des passages mémorables et même qui ont changé leur carrière dans la série sont également enthousiasmés par ce tout nouveau format de Bigg Boss. Shweta Tiwari a déclaré: « Je suis extrêmement excité de savoir que mon émission de télé-réalité préférée arrive au début de l’année. Pour moi, Bigg Boss a été une expérience qui a changé ma vie. Non seulement cela a permis au public de me connaître au-delà de mon personnage d’acteur , mais a fini par m’apprendre à être plus patient, tolérant et pourtant assertif. Cela m’a aussi donné des amis comme une famille. Je regarde Bigg Boss chaque année, mais je pense qu’en tant que membre du public, je vais avoir plus de pouvoir que jamais auparavant d’être le vrai juge de l’émission. Cela rend ce lancement OTT absolument passionnant. »

Nikki Tamboli, qui a terminé deuxième sur ‘Bigg Boss 15’, a déclaré: « Dans une émission pleine de drame, j’étais heureuse d’être la reine du drame sans couronne! Bigg Boss a été une expérience assez intéressante pour moi, et ma vie a changé pour le mieux. Avec tant de gens avec des mentalités, des idéologies, des opinions et des manières différentes enfermés dans une maison, il y a forcément des frictions. Mais qu’est-ce que la vie sans des cuillerées de drame et quelques défis inattendus, n’est-ce pas ? premier avatar numérique, je m’attends à ce que la série offre à ses fans une quantité illimitée de mazza, et j’ai vraiment hâte de savoir à quel point le drame devient exagéré avec BIGG BOSS OTT ! »

Pendant ce temps, Rahul Vaidya, qui est prêt à se marier le 16 juillet avec l’acteur de télévision Disha Parmar, a déclaré: « Je suis le produit des émissions de téléréalité. Si une émission de téléréalité me donnait une chance de montrer au monde mon talent de chanteuse , Bigg Boss m’a aidé à cimenter mon espace dans l’industrie. Mais comme on dit, la distance rend le cœur plus affectueux… Je peux vraiment dire que c’est un spectacle qui vous fait prendre conscience de la valeur de vos proches et vous rapproche D’une certaine manière, je pense que BIGG BOSS OTT rapprochera le public des candidats, et ils devraient se préparer à tout le drame, les rebondissements et le suspense puisque Bigg Boss OTT ka Mazza n’est possible que sur VOOT ! Je peux n’attendez pas pour assister au tout nouvel avatar de la série. »