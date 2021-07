Excellent, plus de ça. Plus souvent les chiffres élevés du gouvernement israélien font ce genre de déclarations stupides, plus il est clair qu’il n’y a pas de distinction entre le gouvernement israélien et les colonies, et à quel point les affirmations du gouvernement sont totalement de mauvaise foi.

– Longshanks 🇹🇼 (@LongshanksMS) 21 juillet 2021