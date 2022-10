Von Miller: Mike Tomlin appelle Bills pass rusher “un extraterrestre en visite d’une autre planète” | Nouvelles de la NFL

Le secondeur des Buffalo Bills Von Miller a trois sacs en quatre matchs jusqu’à présent cette saison

Avec les Steelers de Pittsburgh confirmant que Kenny Pickett commencera au poste de quart-arrière pour le choc de la semaine cinq avec les Bills de Buffalo, la recrue obtiendra un test précoce aussi difficile que possible de ses références par le premier pass rusher Von Miller.

Miller a un énorme 118,5 sacs en carrière, le plaçant 22e sur la liste de tous les temps, depuis qu’il a été pris avec le choix n ° 2 au total du repêchage de la NFL 2011.

Après avoir obtenu un deuxième titre du Super Bowl de sa carrière avec les Rams de Los Angeles la saison dernière, après avoir été nommé MVP lors de sa précédente victoire avec les Broncos de Denver pour couronner la saison 2015, Miller a commencé un nouveau chapitre à Buffalo, écrivant un six -an, contrat de 120 millions de dollars pendant l’intersaison.

Et, même à 33 ans, Miller est toujours performant au plus haut niveau, avec ses 18 pressions de quart-arrière cette saison à égalité au deuxième rang de la ligue, selon Next Gen Stats. En quatre départs, il compte trois sacks.

Interrogé sur la menace que Miller représente pour ses Steelers et Pickett, l’entraîneur-chef de Pittsburgh, Mike Tomlin, a déclaré: “Certains gars sont des extraterrestres en visite d’une autre planète – c’est juste la réalité.

“Dans la Ligue nationale de football, vous devez respecter tous ces gars – ils sont tous bizarres. Mais certains gars sont même bizarres dans notre environnement. Et il n’est qu’un de ces gars.”

Tomlin a ajouté : “Il a toujours été [special] depuis qu’il est sorti de [Texas] UN M.

“Il n’a besoin d’aucune approbation de ma part. Son CV est son CV. Félicitations à Von Miller. Pointe du chapeau à Von Miller.”

Ce résumé de Miller comprend ces deux victoires au Super Bowl, pour aller avec huit sélections au Pro Bowl et trois hochements de tête All-Pro.

L’entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, a entraîné Miller au Pro Bowl en 2017

Tomlin a entraîné Miller dans l’un de ces Pro Bowls à la fin de la saison 2017. Miller a accumulé trois plaqués, un sac, un échappé récupéré, deux coups sûrs QB et une passe défendue alors qu’il était nommé MVP défensif dans le match.

“J’ai passé une semaine avec lui à Orlando lorsque nous avons entraîné le Pro Bowl et juste pour voir l’approche professionnelle et scientifique qu’il adopte dans son métier, même dans un cadre comme celui-là, ce type était la raison pour laquelle nous avons gagné ce match”, Tomlin a dit.

“Je sais que nous ne passons pas beaucoup de temps à parler des résultats des matchs du Pro Bowl, mais Von Miler a repris celui-là et nous a donné tous les contrôles de qualité. Et nous apprécions ses efforts.”

