« De meilleurs progrès » ont été réalisés dans des domaines cruciaux des négociations commerciales post-Brexit avec le Royaume-Uni, a déclaré la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’une réunion du G20 vendredi, soulignant toutefois que « la pression du temps est élevée ».

«Après des semaines difficiles avec des progrès très, très lents, nous avons vu ces derniers jours de meilleurs progrès, plus de mouvement sur des dossiers importants. C’est bien », a déclaré von der Leyen lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion, organisée par l’actuelle présidence du G20 de l’Arabie saoudite et qui s’est tenue pratiquement les 21 et 22 novembre.

Ses commentaires sont intervenus un jour après que les principaux négociateurs du Brexit ont décidé de suspendre leurs entretiens en personne, après qu’un membre du négociateur en chef du bloc sur le Brexit, l’équipe personnelle de Michel Barnier a été testée positive pour COVID-19.

Les deux parties se rencontrent à Bruxelles depuis lundi dernier, dans le but de conclure un accord commercial avant l’expiration du délai à la fin de l’année, car elles doivent encore surmonter leurs différences dans des domaines cruciaux, notamment la pêche, l’égalité des chances et la gouvernance.

«Dans le cadre des règles du jeu équitables, par exemple, des progrès ont été réalisés avec les aides d’État, mais il reste encore quelques mètres jusqu’à la ligne d’arrivée, donc il y a beaucoup de travail à faire», a ajouté le chef de l’exécutif européen.

Pour qu’un accord entre en vigueur, le Parlement européen doit lui donner son accord. L’UE a fréquemment averti que ses législateurs auraient besoin d’un certain temps pour traiter tout accord avant de le ratifier lors de leur session plénière, prévue pour la mi-décembre.

Les discussions entre les deux parties devraient se poursuivre en format virtuel cette semaine, les responsables britanniques espérant la reprise des négociations en personne à la fin de la semaine, une fois la période d’auto-isolement de l’équipe de négociation de l’UE terminée.