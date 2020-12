Malgré « des progrès substantiels » dans les négociations post-Brexit, « de grandes différences restent à combler », a déclaré jeudi la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à la suite d’un appel téléphonique avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui a déclaré que un accord semble «improbable» à moins que la position de l’UE ne change «substantiellement».

«Nous avons salué des progrès substantiels sur de nombreuses questions. Cependant, de grandes différences restent à combler, en particulier dans le domaine de la pêche. Les combler sera très difficile », a déclaré von der Leyen dans un communiqué.

Elle a ajouté que les pourparlers à Bruxelles se poursuivraient vendredi, car il ne reste que deux semaines pour que la période de transition post-Brexit se termine. Bien que les deux parties puissent prolonger la date limite de leurs négociations, le Premier ministre britannique a rejeté à plusieurs reprises l’idée.

Les deux parties ont résolu l’un des trois problèmes majeurs qui les empêchaient de parvenir à un accord, car des progrès ont été accomplis en matière de gouvernance, y compris les aides d’État et les normes, mais ils doivent encore combler leur différence dans ce que l’on appelle des règles du jeu équitables pour les entreprises et l’accès de la pêche de l’UE aux eaux britanniques.

«La situation dans nos discussions avec l’UE est très grave ce soir. Les progrès semblent bloqués et le temps presse », a tweeté jeudi soir le négociateur en chef du Brexit au Royaume-Uni, David Frost, ajoutant que« même si l’écart s’était réduit, certains domaines fondamentaux restaient difficiles.

Une déclaration publiée par Downing Street indique qu’en ce qui concerne la pêche, Johnson a clairement indiqué que le Royaume-Uni « n’accepterait pas une situation où il serait le seul pays souverain au monde à ne pas pouvoir contrôler l’accès à ses propres eaux pendant une période prolongée et à être confronté à des quotas de pêche qui désavantageaient énormément sa propre industrie. » Qualifiant la position de l’UE de «non raisonnable», le Premier ministre britannique a déclaré qu’il devra changer «de manière significative» pour que tout accord soit conclu.

Lors de l’appel, il a également réitéré sa position selon laquelle en cas de non-accord, les deux parties échangeraient à des conditions de style australien, un scénario improbable pour l’UE, qui voit des relations commerciales réglementées par les Organisation mondiale du commerce (OMC).

Plus tôt dans la journée, les législateurs européens ont averti qu’ils ne seraient pas en mesure de ratifier un accord avant la fin de la période de transition du Brexit, à moins de voir un texte pour un accord commercial d’ici dimanche. Lors de la conférence des présidents, le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a également déclaré que malgré les «bons progrès», «les derniers obstacles subsistent».

« Nous ne signerons qu’un accord protégeant les intérêts et les principes de l’UE », a tweeté Barnier, ajoutant que « dans cette dernière phase de négociations, la transparence et l’unité sont plus importantes que jamais. »