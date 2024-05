La campagne du président de la Commission européenne comprend une répression préventive sans précédent contre les idées fausses

L’une des caractéristiques de l’Union européenne est que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est généralement le cas. En fait, cela signifie souvent exactement le contraire.

Prenons, par exemple, l’idée selon laquelle Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, se présente aux élections alors qu’en réalité elle se dispute publiquement avec quelques autres hackers de l’establishment qui doivent être triés sur le volet et confirmés par l’establishment lui-même, et non par l’opinion populaire. vote. Mais cela ne l’a pas empêchée de se faire passer pour une véritable candidate démocrate. Ce n’est pas comme si elle n’avait pas eu l’opportunité d’en être un plutôt que de simplement en jouer un, mais lorsque ses collègues allemands lui ont demandé de se présenter aux élections européennes en Allemagne afin d’établir une certaine crédibilité démocratique, elle aurait refusé cet inconvénient.

Mais cela ne l’a pas empêchée de affectation « campagne » des publicités sur les réseaux sociaux, comme si elle essayait réellement d’attirer les électeurs. Dans l’une de ces vidéos, elle promet que si elle est à nouveau couronnée, euh, « réélu » elle défendra l’Europe avec un « Bouclier de la démocratie ». L’idée, dit-elle, est de « détecter la désinformation et les interférences malveillantes… supprimer du contenu, y compris [artificial intelligence] les deepfakes, [and] pour rendre nos sociétés plus résilientes. Rien sur la défense de la démocratie européenne contre des bureaucrates non élus exerçant un pouvoir excessif, je suppose ?

Depuis que l’entrepreneur technologique milliardaire Elon Musk a pris le contrôle de Twitter, a rebaptisé la plateforme de médias sociaux « X » et a publiquement humilié toutes les autorités gouvernementales occidentales qui ont tenté d’exploiter la plateforme directement à leurs propres fins de propagande, son « notes communautaires » Cette fonctionnalité a permis aux utilisateurs de réagir directement et en temps réel au contenu, y compris aux vidéos profondément fausses, et a prouvé que l’antidote à l’inexactitude est une parole plus libre et démocratique, et non moins.

« Démocratie, » dans le cas de ceci « Bouclier de la démocratie » n’est en réalité qu’un euphémisme pour désigner la censure. Parce qu’est-ce que ça fait « bouclier » vraiment protéger l’Europe contre des choses contre lesquelles une plus grande liberté d’expression ne peut pas être obtenue, hormis des faits gênants ? Ou encore de la reine Ursule et du reste de l’establishment européen qui doivent défendre leur propre folie idéologique et expliquer aux citoyens pourquoi les récits qu’ils colportent ne correspondent souvent pas à la réalité.















Apparemment, ils pensent que la démocratie se porterait mieux si tout et tous ceux qui ne correspondent pas à leurs principaux discours pouvaient être simplement frappés à la tête et entraînés dans l’ombre par la Gestapo en ligne au service du travail en ligne de von der Leyen. « Bouclier de la démocratie ».

Mais peut-être en qualifiant le Bouclier démocratique de rien de plus qu’un « bouclier de propagande » Est injuste. Après tout, ce n’est pas comme si l’UE ou Ursula disaient réellement qu’elles souhaitaient faire de la propagande. Non, à la place elle dit qu’elle veut juste faire un peu « pré-occupation » ce qui ne ressemble absolument pas à de la propagande.

S’exprimant lors du Sommet de Copenhague sur la démocratie plus tôt ce mois-ci, von der Leyen expliqué que « La recherche a montré que le pré-situation est plus efficace que le démystification. Le pré-blocage est l’opposé du dé-blocage. Bref, mieux vaut prévenir que guérir. Considérez la manipulation de l’information comme un virus. Au lieu de traiter une infection une fois qu’elle s’est installée, c’est ça le démystification, il vaut mieux vacciner, pour que notre corps soit inoculé. La pré-occupation est la même approche.

Ouais, les amis, considérez simplement le débat et la discussion libres comme un méchant virus qui pourrait devenir vraiment compliqué. Peut provoquer une diarrhée verbale. Des trucs moches. Ne serait-il pas préférable que l’UE puisse injecter ses discours comme un vaccin directement dans l’esprit des citoyens afin d’éliminer tout risque d’opinions ou d’informations contradictoires et désordonnées ?

Et si le récit pré-superposé était de la désinformation ? Bien sûr, cela n’arrive jamais, n’est-ce pas ? Tout ce que disent l’UE et les gouvernements occidentaux est toujours la vérité objective totale et complète et quiconque la remet en question est une sorte d’agent étranger.

À propos, celui de von der Leyen « résilience sociétale » ici, cela signifie simplement se conformer – que tout le monde s’entasse dans la voiture de clown sur commande afin que ces bozos puissent emmener tout le monde dans une balade sur l’autoroute dystopique vers l’enfer frais que leurs intérêts spéciaux cachés dictent à tout moment.















Mais peut-être que la reine Ursula devrait bénéficier du bénéfice du doute ici. Peut-être veut-elle simplement déployer son Bouclier Démocratique contre des armées de robots en ligne ennuyeux et non sur le terrain politique pour réprimer la dissidence ?

« Il ne s’agit pas seulement de contrefaçons ou de contenus fabriqués » von der Leyen argumenté en annonçant le Bouclier. «Cela revient aussi à acheter de l’influence et à provoquer le chaos. Nous avons vu des politiciens d’extrême droite et des principaux candidats de l’AfD en Allemagne se retrouver dans les poches de la Russie. Ils vendent leur âme sur les médias et vidéos de propagande russes.»

Eh bien, si elle le dit ainsi… le doute est effacé.

Vous voulez diffamer un opposant politique parce qu’il jouit de la liberté d’expression sur diverses plateformes ? Cela ressemble à un travail pour le Bouclier Démocratique de la Reine Ursule, qui, comme l’OTAN, est totalement défensif et ne mène jamais d’opérations offensives et n’étouffe pas activement les opposants dans le paysage politique. L’UE a déjà tenté d’éliminer des médias entiers qu’elle n’aimait pas, en censurant des plateformes russes comme RT et Spoutnik au niveau supranational et en imposant cette interdiction à tous les États membres de l’ensemble du bloc en l’absence d’une procédure régulière souveraine et démocratique. La justification ? Qu’ils se répandaient « déformation des faits » qui menaçait l’ordre démocratique de l’UE. Rien de mieux pour un journalisme crédible que les gouvernements affirmant qu’ils sont les arbitres ultimes de la vérité de l’information.

Il s’avère que la censure générale n’a pas vraiment mis tout le monde au pas, alors von der Leyen dit dans sa publicité que le Bouclier Démocratique « traquer la manipulation de l’information et coordonner avec les agences nationales. » À la recherche des mauvais interlocuteurs dans le paysage informationnel ? Cela semble super démocratique. Il en va de même pour l’idée de « agences nationales » décider de ce qui constitue une nouvelle.

Ce bouclier démocratique autoritaire va-t-il nécessiter une surveillance indépendante ? Parce que von der Leyen, à l’époque où elle était ministre allemande de la Défense sous la chancelière Angela Merkel, n’était pas vraiment intéressée par ce genre de choses. Presse occidentale rapports étaient remplis de détails sur sa performance décevante, le Washington Post, par exemple, citant une pénurie d’équipement militaire et des promesses de rectifier la situation qui n’ont jamais été tenues. Ils ont également déclaré que les troupes utilisaient des balais au lieu de mitrailleuses lors des exercices de l’OTAN. Je suppose qu’elle en avait beaucoup à sa disposition.

Nous savons, grâce à son opposition au comité exigeant de voir ses messages texte avec les dirigeants de Pfizer au sujet de ses accords sur les vaccins, que la reine Ursula n’est pas vraiment non plus dans la transparence. Mais qui a besoin de véritables valeurs démocratiques, quand on a un Bouclier Démocratique ? Peut-être pourrons-nous le voir déployé en temps réel dans une sorte de test. S’il faisait réellement son travail de protection de la démocratie, il faucherait d’abord la propagande de von der Leyen, puis se ferait exploser.