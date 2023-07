Von der Leyen exhorte à faire entrer l’Ukraine et la Moldavie dans l’UE pour éviter l’influence russe et chinoise

MADRID (AP) – La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré lundi qu’il était impératif que l’Union européenne aborde la question de son élargissement dès que possible pour inclure des pays tels que l’Ukraine et la Moldavie afin de garantir qu’ils ne tombent pas sous l’influence de Russie ou Chine.

S’exprimant à Madrid, von der Leyen a déclaré que le bloc devait se projeter dans quatre ans et imaginer à quoi devrait ressembler l’union.

« Pouvons-nous imaginer que l’Union européenne sera sans l’Ukraine, sans la Moldavie, sans les Balkans occidentaux ? Et ces parties de l’Europe sont sous l’influence de la Russie ou de la Chine ? Impossible », a-t-elle déclaré.

« Ainsi, la direction du voyage est claire. Et par conséquent, nous devons maintenant commencer à réfléchir à la manière dont nous nous assurons que l’Europe est unie, que ces pays font partie de l’Union européenne.

Von der Leyen s’est exprimé aux côtés du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à l’issue d’une réunion des commissaires européens et du gouvernement espagnol pour examiner les plans de l’Espagne pour sa présidence de six mois du Conseil de l’UE, qui a débuté samedi.

Von der Leyen a déclaré que la question de l’élargissement devait être abordée « le plus tôt possible car il nous faudra du temps pour parvenir à une conclusion ».

La poursuite du soutien à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie figurait en bonne place à l’ordre du jour de la réunion et une priorité pour la présidence espagnole.

« Nous devons redoubler d’efforts pour soutenir l’Ukraine. Cela fait maintenant près de 500 jours depuis l’invasion brutale de la Russie », a déclaré von der Leyen, louant l’impressionnante résistance du peuple ukrainien.

« Maintenant, il est de notre devoir d’égaler cette endurance et cette persévérance. Cela comprend un soutien financier fiable et régulier », a-t-elle déclaré, rappelant que la commission propose 50 milliards d’euros (55 milliards de dollars) de soutien au budget et à la reconstruction jusqu’en 2027.

Les responsables de l’UE estiment que les institutions du bloc et les 27 États membres ont fourni environ 75 milliards d’euros d’aide, d’armes et de munitions depuis le début de la guerre en février 2022. L’UE fournit 1,8 milliard d’euros chaque mois pour aider l’Ukraine à maintenir son économie à flot.

Sánchez a débuté la présidence samedi par une visite éclair à Kiev pour souligner le soutien du bloc à l’Ukraine face à l’invasion russe.

Sánchez était catégorique sur le maintien de ce soutien sous forme d’aide et d’armes.

« L’Europe et l’Ukraine ensemble jusqu’à la victoire et la liberté », a-t-il déclaré lundi.

Von der Leyen et son équipe sont arrivées lundi pour la réunion d’une journée à Madrid, le premier événement majeur de la présidence espagnole, qui se termine le 31 décembre. La réunion s’est tenue dans le nouveau musée Royal Collections Gallery.

Outre l’Ukraine, un pacte migratoire, les relations de l’UE avec l’Amérique latine et la réindustrialisation de l’Europe figurent parmi les priorités de la présidence espagnole.

Von der Leyen et Sánchez se sont dits convaincus que l’UE finalisera un pacte controversé sur la migration malgré les divergences persistantes au sein du groupe des 27 nations avec la Pologne et la Hongrie.

Plus tôt ce mois-ci, les pays de l’UE ont fait une percée dans la réforme du droit d’asile, scellant un accord sur un plan de partage de la responsabilité des migrants entrant en Europe sans autorisation. Seules la Pologne et la Hongrie ont voté contre.

Les législateurs européens ont averti que cela pourrait être la dernière chance de résoudre le problème avant les élections européennes dans un an, lorsque la migration risque de redevenir un sujet brûlant.

La visite du Collège de la Commission était initialement prévue les 6 et 7 juillet, mais a été avancée pour ne pas avoir lieu en pleine campagne pour les élections législatives espagnoles du 23 juillet.

Von der Leyen a déclaré qu’elle était convaincue que les résultats des élections n’auraient pas d’impact sur les objectifs ou l’agenda de la présidence.

Les sondages montrent que le vote pourrait évincer le gouvernement de coalition de gauche de Sánchez et le remplacer par une administration conservatrice, voire une coalition avec l’extrême droite, suivant une tendance dans une grande partie de l’Europe.

Von der Leyen et Sánchez ont également exprimé leur confiance que des accords sur la reconstruction des chaînes d’approvisionnement intra-européennes pour éviter les pénuries et garantir la souveraineté énergétique seraient conclus pendant la présidence, ainsi que des accords sur l’établissement de la domination européenne dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la sécurité numérique.

Les deux hommes ont également souligné l’importance d’un sommet UE-Amérique latine prévu les 17 et 18 juillet à Bruxelles, le premier en huit ans, et la nécessité de faire avancer un accord commercial conclu entre l’UE et les États du Mercosur – Argentine , Brésil, Paraguay et Uruguay.

Sánchez a également promis des progrès sur la transition verte de l’UE et la réforme du marché de l’électricité.

Les commissaires se sont ensuite rendus au palais royal voisin, où ils devaient être reçus par le roi Felipe VI.

___

Cooke a rapporté de Bruxelles.

Ciarán Giles et Lorne Cooke, The Associated Press