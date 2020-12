La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont déclaré mercredi qu’un accord commercial post-Brexit devait être conclu jusqu’à dimanche ou faire face à un scénario de non-accord.

«Nous avons acquis une compréhension claire des positions de chacun. Ils restent très éloignés », a déclaré von der dans un communiqué après un dîner avec Johnson visant à donner une impulsion politique aux pourparlers. Les deux parties ont également convenu que leurs équipes de négociation devraient «se réunir immédiatement» pour tenter de résoudre ces questions «essentielles».

« Nous arriverons à une décision d’ici la fin du week-end », ajoute le communiqué.

Leur dîner-réunion a précédé un sommet de l’UE, prévu du 10 au 11 décembre, au cours duquel von der Leyen informera les dirigeants de l’UE des 27 des résultats des discussions et de la possibilité d’un accord.

Plus tôt dans la journée, la chancelière allemande Angela Merkel avait déclaré que le bloc se préparait à un scénario de non-accord, car l’intégrité du marché intérieur doit être garantie.

«Nous sommes également prêts, s’il y a des conditions du côté britannique que nous ne pouvons accepter, à emprunter une voie sans accord de sortie. Pour une chose est claire: il doit être possible de garantir l’intégrité du marché intérieur », a déclaré Mme Merkel aux législateurs du parlement allemand.

Une annonce de la Commission européenne publiée jeudi matin indique que si l’UE fait «tout son possible» pour parvenir à un accord mutuellement avantageux avec le Royaume-Uni, il reste une «incertitude significative» quant à savoir si un accord commercial pourrait entrer en vigueur avant le 1er janvier.

Dans le but de faire face à la période pendant laquelle il n’y a pas d’accord en place, le bras exécutif de l’UE a présenté jeudi un ensemble de mesures d’urgence ciblées qui garantiront une connectivité aérienne et routière réciproque de base entre les deux parties, et qui permettront également pour la possibilité d’un accès de pêche réciproque des navires de l’UE et du Royaume-Uni aux eaux de l’autre.

«Les négociations sont toujours en cours. Cependant, étant donné que la fin de la transition est très proche, rien ne garantit que si et quand un accord est trouvé, il peut entrer en vigueur à temps », a déclaré le président de la Commission dans un communiqué.

Pour qu’un accord entre en vigueur, le Parlement européen doit lui donner son accord. L’UE a fréquemment averti que ses législateurs auraient besoin d’un certain temps pour traiter tout accord avant de le ratifier lors de leur session plénière, prévue pour la mi-décembre.

Les deux parties doivent encore surmonter leurs divergences dans des domaines cruciaux, notamment l’accès de l’UE aux eaux de pêche britanniques, des règles du jeu équitables pour les entreprises et des accords de règlement des différends, avant l’expiration de la période de transition à la fin de l’année. S’ils ne parviennent pas à parvenir à un accord, l’UE et le Royaume-Uni devront commercer aux conditions prévues par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).